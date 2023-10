“Schitarrata londinese” per Ultimo: mini-live in un pub a Brixton Hill per 300 spettatori

La favola continua. Dopo gli stadi estivi sold out, Ultimo ha deciso di arricchire il suo soggiorno creativo a Londra con un’esperienza live intima. Una “Schitarrata londinese” come la definisce l’artista che ha annunciato su Instagram un mini-live per domenica 8 ottobre dedicato a 300 fortunati spettatori. Una formula molto intima di un pub della capitale britannica nel quartiere di Brixton Hill. Dove Ultimo sta trascorrendo un periodo lontano dai riflettori, anche quest’anno.

Schitarrata londinese, il mini-live di Ultimo

“Ho scelto il posto più piccolo tra tutti quelli che mi hanno proposto – spiegato il popolare cantautore romano – perché il senso per me è proprio quello di cantare qualche canzone insieme con un paio di birre, un pianoforte e una chitarra.. Come se fossi nel salone di casa mia. Ci saranno solo 300 biglietti disponibili”. I biglietti sono acquistabili dalle 14 di oggi ora italiana.

Solo 300 spettatori al The Blues Kitchen Brixton Pub

La location scelta è The Blues Kitchen Brixton Pub che si trova appunto nella quartiere di Brixton Hill. “So che sono pochissimi posti e che tantissima gente rimarrà fuori. Ma se l’avessi organizzato in un live club più grande, lo spirito della serata sarebbe stato diverso. Sarebbe stato appunto un concerto vero e proprio. Ed io non voglio che sia questo. Non voglio prepararmi neanche una scaletta. Solo cantare quello che mi va di fare lì sul momento”.

“Una serata che rimarrà…”

Perché passare da uno stadio con 60.000 persone a 300 ‘occhi’ dentro ad un pub – dice ancora Ultimo – deve essere davvero speciale (anche se considerando che un essere umano ha 2 occhi avrei dovuto scrivere 600 occhi… ma non era poetico allo stesso modo)”. È certo che si tratterà di “una serata che rimarrà”. E c’è da scommettere che per i 300 fortunati spettatori sarà un’esperienza indimenticabile.