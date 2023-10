Sangiuliano ricorda Norma Cossetto: seviziata, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti di Tito

«Rendiamo omaggio alla memoria di Norma Cossetto, giovane seviziata, stuprata e infoibata dai partigiani comunisti del maresciallo Tito la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943 a Villa Surani in Istria. La sua colpa? Essere italiana e non aver voluto rinnegare l’amore per la nostra Nazione. Per il suo “luminoso esempio di coraggio e di amor patrio” fu insignita dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della Medaglia d’oro al Merito Civile e, nonostante alcune residuali sacche di giustificazionisti ideologizzati, proprio per questo continuiamo a ricordarla. E sempre più città e istituzioni lo fanno». Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che aggiunge: «Norma è una martire e il simbolo della tragedia delle Foibe e delle violenze perpetrate ai danni dei nostri connazionali in Istria, Fiume e Dalmazia durante e dopo la seconda guerra mondiale. Un simbolo e un ricordo che, nonostante decenni di oblio, sempre più italiani conoscono e rispettano. Ma non basta. Una martire perché questa parola viene dal greco e significa “testimone”. Lei ha testimoniato con la sua vita quello che è successo». (ITALPRESS).