Salvini scopre che in piazza contro di lui c’era una donna “identica” al giudice dei migranti “liberi”… (video)

Il video pubblicato sulla bacheca di Matteo Salvini mostra una donna che somiglia incredibilmente alla giudice che a Catania ha firmato la sentenza sulla “liberazione” dei migranti che contraddice le norme varate dal governo. “25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…”.

Il tono del post è ironico, ma quel volto sembra proprio quello di, il magistrato nel mirino della maggioranza per il provvedimento con cui il 29 settembre on ha convalidato il trattenimento di tre migranti tunisini nel centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa) sconfessando di fatto il decreto del governo. E’ lei o non è lei. La Lega attacca: “Se non è lei, smentisca”.