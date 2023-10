Salerno, bambino cade tra la nave e la banchina. Le urla, i soccorsi, il salvataggio (video)

E’ bastato un attimo, un piede in fallo e il bambino è precipitato nello stretto spazio tra una enorme nave da crociera e la banchina del porto di Salerno: il ragazzino ha urlato immediatamente chiedendo di essere aiutato, mentre il padre si lanciava in acqua e la mamma, presa dal panico, andava alla ricerca dei soccorsi da parte del personale della nave. Per fortuna tutto si è risolto bene: il ragazzino di 8 anni, proveniente dal Nord Europa, che stava camminando lungo il pontile quando è scivolato ed è finito tra la banchina e il natante, è stato afferrato dal padre, che a sua volta ha avuto qualche difficoltà a rimanere a galla. Poi due volontari dell’Humanitas hanno calato in mare un salvagente ed una corda, riuscendo così ad issare sulla banchina prima il piccolo e poi il genitore. Il bambino, a quanto pare, non ha riportato ferite.

Il video del salvataggio del bambino caduto accanto alla nave