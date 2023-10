Ryder Cup 2023 a Roma: vince il team Europa, ma il vero trionfatore è il Made in Italy

È trionfo Europa: nell’ultima giornata della Ryder Cup 2023, l’evento mondiale di golf andato in scena sui prati del “Marco Simone Golf & Country Club”, a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il team del “Vecchio Continente”, con capitano Luke Donald e con vice-capitani i torinesi Edoardo e Francesco Molinari, non ha permesso agli Usa di rimontare, confermando il vantaggio accumulato nei primi due giorni di gare. Sul 14-10 il punto del successo definitivo dell’Europa è stato firmato da Tommy Fleetwood.

Al di là del risultato sportivo, la Ryder Cup 2023 “è sport, turismo e impresa”. A scandirlo con un tweet è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “È il terzo evento sportivo più seguito in tv al mondo, dopo le Olimpiadi e i campionati di calcio. Una straordinaria vetrina per il Made in Italy e una grande occasione per Roma e per l’Italia” scandisce il titolare del Mimit.

Ryder Cup 2023: i numeri di un trionfo internazionale per Roma e per l’Italia

Urso evidenzia che “lo testimoniano i numeri di questa edizione, con turisti accorsi nella Capitale da tutto il mondo per assistere a questa sfida tra i migliori campioni europei e statunitensi. Oltre 270 mila presenze, in gran parte americani e inglesi, che diventano anche testimoni di quanto bella e unica sia la nostra Italia”. “Una concreta