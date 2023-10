Roma, due ragazzi colombiani accoltellano un amico in strada: “Lo abbiamo fatto per scherzare”

Tragedia sfiorata a Roma nel quartiere Tuscolano, nel quadrante sud della Capitale. Due ragazzi di 25 e 27 anni, entrambi colombiani, sono stati fermati dai poliziotti con l’accusa di tentato omicidio in concorso. Accusa confermata dai due arrestati. Nella notte tra venerdì e sabato in via Todi, nel quartiere Tuscolano, gli agenti hanno trovati i due giovani accanto alla vittima, un peruviano di 39 anni, a terra con diverse ferite d’arma da taglio.

Roma, accoltellano un amico per scherzo

Trasportato d’urgenza l’uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni e le sue condizioni non sono rassicuranti. I due colombiani, interrogati dalla polizia, avrebbero confessato di aver accoltellato l’uomo per scherzo. Agli agenti hanno prima detto di aver subito un tentativo di rapina mentre erano con l’amico da parte di tre uomini, fuggiti dopo aver accoltellato la vittima per un cellulare.

I due arrestati confermano: eravamo ubriachi

Ma la versione non ha convinto gli investigatori del commissariato Trevi che hanno incalzato i due arrivando a ricostruire quanto accaduto. Il 39enne sarebbe stato accoltellato “durante uno scherzo”, in una serata in cui tutti – avrebbero spiegato i due peruviani fermati- erano ubriachi. I fermi sono stati convalidati e i due si trovano ora in carcere.