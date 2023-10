Ragazzo di destra col tirapugni e la faccia nera… Il brano è una penosa serie di luoghi comuni

Il ragazzo di destra? In pratica, un disturbato mentale. Secondo il duo Colapesce e Dimartino, reduci da una non indimenticabile comparsata a Sanremo in cui cantavano “Splash” e si autodefinivano “stronzi galleggianti” nel mare (Ma che mare, ma che mare/ Come stronzi galleggiare/ Per non sentire il peso delle aspettative) il ragazzo di destra sarebbe un violento che anziché usare il manganello dovrebbe mordere lo zucchero filato. Ma non basta: un ragazzo solo, frustrato, spaventato, una “fragile faccia nera” che infierisce su neri e gay per darsi un’identità. Quando invece potrebbe mangiarsi un gelato e starsene tranquillo.

Il ragazzo di destra? Uno da portare dall’analista

Proprio così. Il ritratto che fanno i due cantautori, che hanno appena fatto uscire il discutibile e discusso brano “Ragazzo di destra”, è quello di una specie di psicopatico violento. Uno da stendere sul lettino dello psichiatra, insomma. Questi artisti, forse per la loro giovane età o forse per mancanza di adeguata informazione, non sanno che il cliché del picchiatore col manganello risale alla fine degli anni Settanta (si applicava in ogni caso al neofascista e non al ragazzo di destra) ed è stato ampiamente superato dai giovani militanti del Fronte della Gioventù fin dagli anni Ottanta.

Ma tutte le coppie vogliono un figlio naturale

Ma Colapesce e Dimartino hanno preferito fare un mischione poco aderente alla realtà: per cui questo poveraccio di cui cantano risulta essere una sorta di Frankenstein un po’ ultrà da curva, un po’ CasaPound, un po’ tradizionalista, un po’ leghista contro i migranti. Insomma uno che raccoglie su di sé tutti gli stereotipi della propaganda di sinistra. Il massimo è il tirapugni d’oro per difendere la fidanzata (come dire che sotto sotto sono figli di papà che giocano a fare la guerra). E che dire del “figlio naturale” che il ragazzo di destra desidererebbe concepire la notte di Natale mentre nevica? Ora, vorremmo capire chi desidera invece un figlio “innaturale”? Esiste un’alternativa a un figlio naturale cioè che cresce e si sviluppa da un seme maschile e da un ovocita fecondato? No, non esiste. Quindi tutte le coppie desiderano un figlio di questo tipo, un figlio naturale. Ma era così difficile arrivarci?

Il ragazzo di destra secondo gli Amici del vento

Quanto al Natale, perché mettere in mezzo una festa che tocca il cuore e la fede di milioni di cristiani solo per far sembrare il presunto “ragazzo di destra” uno fissato con una ritualità vuota? Che sarebbe più o meno come dire che se un compagno vuole concepire si mette all’opera il 25 aprile… Ma come si fa? Ma davvero speravano di essere credibili? Meglio continuare a galleggiare senza avventurarsi su terreni che non si conoscono. A proposito, magari per schiarire le idee a Colapesce e Dimartino e anche ai loro fan, sarà bene riportare il testo di una canzone di un gruppo della musica alternativa di destra degli anni Settanta, Amici del vento “Lettera a un ragazzo della classe 80” dedicata ai quarantenni di oggi, cioè a quelli più o meno dell’età dei due cantautori di cui stiamo parlando. Parole da cui si evincono idealità ben differenti da quelle improvvisate nella canzonetta del duo siciliano.

Lettera a un ragazzo della classe 80

Caro ragazzo del tempo che viene

Com’è difficile affrontare il domani

Senza bandiere senza frontiere

Senza una ragione per la quale morire

Prenditi un popolo a cui appartenere

Non solo una curva dalla quale gridare

Una divisa una croce un’idea

Il futuro è più grande di un campionato

Prenditi un sogno con rabbia e poesia

Che non sia sballo da discoteca

Insegui il brivido senza pazzia

Che non sia una fuga a 200 all’ora

Ma non ti buttare via, non ti buttare via,

Non ti buttare via, non ti buttare via…

Prenditi un ideale ma con lealtà

Con coraggio orgoglio e fedeltà

Poche parole di cui essere fiero

Ed un esempio per il tuo pensiero

Prenditi un mito su cui costruire

Ed un amico con il quale parlare

Un padre, un maestro che ti insegni la via

Una sfida in salita su cui camminare

Trova un nemico contro cui lottare

Basta coi sorrisi pieni di rancore

Bisogna combattere senza odiare

Per dimostrare quanto vale il cuore

E non ti buttare via, non ti buttare via,

Non ti buttare via, no non ti buttare via…

Prenditi un futuro in cui sperare

Senza pensioni da ripagare

Trova un lavoro per il tuo domani

Da costruire con le tue mani

E tieni la rotta verso l’avventura

Non farti vincere dalla paura

Fai i tuoi sbagli quando sei sicuro

Ma mantieni sempre il tuo cuore puro

E tieni in alto la tua gioventù

Che compromessi non ne vuole più

E stendi al sole la tua bandiera

Che abbia il segno di un’idea vera

E non ti buttare via, non ti buttare via

Non ti buttare via, non ti buttare via…

Questo il testo completo del brano “Ragazzo di destra” di Colapesce Dimartino