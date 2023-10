“Qui staremo benissimo”, film di Renato Giordano. Sabato 28 ottobre presentazione del trailer

Si svolgerà Sabato 28 ottobre alle ore 17.45, presso lo Spazio “Lazio Terra di Cinema” della Regione Lazio, la presentazione del Trailer di “Qui staremo benissimo”, nuovo film di Renato Giordano (Senza amore, direttore “Benevento città spettacolo” e numerose regie teatrali) prodotto da Giallo Limone Movie, Saba Produzioni e Green Onions Entertaiment, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

“Qui staremo benissimo” di Renato Giordano

Tra gli interpreti del film Asia Argento, la palermitana Dana Giuliano (Più buio di mezzanotte, e a breve la serie Never tuo late prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia); Floriana Gentile (A spasso nel tempo – L’avventura continua, Amici come prima, Fame e sete),; il TikToker, attore e modello napoletano Antonio Medugno (Mi Raccomando), Sabatino Barbato, Maria Guglielmo, Mascia Musy (Sono pazzo di Iris Blond e Balla con noi), Viviana Cangiano, Manuela Morabito, Mimma Lovoi (E’ stata la mano di Dio) e Valerio Santoro (Incompreso e Un medico in famiglia).

Sensibilità e delicatezza sulle tematiche familiari

Sofia e Alessio, malgrado la loro “diversità”, si innamorano. I due sono profondamente diversi, ma in fondo uguali, esseri umani in continua lotta tra ciò che sono e ciò che vorrebbero essere. A renderli più vicini sarà Il Felix, locale attiguo alla cantina del vino della proprietaria, Renèe, amica del cuore di Sofia. Il film, è un “dramedy” che parla di una famiglia “allargata” con sensibilità e delicatezza. Tra i temi affrontati c’è l’amore in tutte le sue forme. Una storia d’amore, con la A maiuscola, l’amore nella sua espressione più alta, quella che non chiede nulla in cambio: l’amore di una madre per una figlia, l’amore tra due amiche, l’amore di un padre verso un figlio…