Elezioni in Polonia, Conservatori primo partito, ma può non bastare: le opposizioni rivendicano il governo

Alle elezioni di ieri in Polonia “Legge e Giustizia” (Pis), il partito del premier uscente, il conservatore Mateusz Morawiecki, è arrivato primo con il 36,8% dei voti. Si tratta però di un risultato che non gli garantisce la permanenza al governo. Contro il Pis, infatti, l’ex primo ministro e presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha aggregato la lista Colazione civiva (Ko) che ha raccolto il 31,6% dei consensi e punta ad allearsi con Terza Via, al 13%, e La sinistra (Lewica), all’8,6%, per formare il governo. Morawiecki avrebbe invece la possibilità di allearsi con la destra di Konfederacja, che ha ottenuto il 6%.

Alle elezioni in Polonia i Conservatori sono il primo partito, ma l’opposizione rivendica il governo

Sia Morawiecki, sia Tusk hanno rivendicato la vittoria. E non c’è alcun dubbio sul fatto che il Pis resti il primo partito. Il problema è ciò che accadrà dopo queste elezioni che hanno fatto segnare un’affluenza record: un 72,9%, che rappresenta la più alta dal 1989. “Abbiamo vinto. Il Pis ha vinto le elezioni. Grazie, viva la Polonia”, ha scritto il premier uscente su X. Tusk, dal canto suo, incontrando gli elettori a Varsavia, si è detto “l’uomo più felice della terra”, sostenendo che “ha vinto la democrazia” e “questa è la fine dei tempi brutti, è la fine del Pis”. “Faremo un buon governo democratico con i nostri partner”, ha aggiunto il leader della Coalizione civica.

L’incertezza dopo il risultato del voto

Allo stato attuale, però, non è chiaro cosa che accadrà. La costituzione polacca dà al presidente il ruolo di assegnare il mandato esplorativo, anche se non definisce nel dettaglio a chi vada conferito. Andrzej Duda, anche lui del Pis, ha dunque la possibilità di attribuirlo a Morawiecki, in quanto leader del primo partito, o a Tusk, in quanto leader di una potenziale coalizione che sulla carta ha già i numeri per governare. “Non sappiamo cosa succederà per la formazione del governo. Abbiamo davanti a noi giorni di lotta e di tensioni”, ha detto ieri sera il presidente del Pis, Jarosław Kaczynski. “La questione davanti a noi – ha aggiunto, rivendicando il successo del Pis – è se questo successo possa essere trasformato in altro mandato per il nostro governo. Questo al momento non lo sappiamo, ma dobbiamo sapere che saremo al potere o all’opposizione, porteremo avanti questo progetto e non permetteremo che la Polonia venga tradita”.

Il rischio di uno “scenario spagnolo”, che piace tanto alla sinistra italiana

C’è tempo fino a dicembre per formare il governo. E non è escluso uno “scenario spagnolo”, ovvero una situazione in cui chi è uscito primo dalle urne non riesca a formare un governo, che potrebbe essere invece assegnato a chi è stato sconfitto, ma aggrega una coalizione del “tutti insieme contro”. Un canovaccio che piace alla sinistra italiana, dalla quale già si sono levate voci di giubilo per il quadro incerto emerso dalle elezioni polacche. “Secondo i primi exit poll in Polonia il partito populista al governo perde voti e seggi e non avrebbe più la maggioranza, neanche alleandosi con l’estrema destra. Le forze di opposizione unite possono dare alla Polonia un governo democratico e europeista. Un bel segnale di svolta”, ha scritto su X Piero Fassino, mentre l’ex deputato e professore di Diritto alla Sapienza, Stefano Ceccanti, si è rallegrato del fatto che “in un sistema multipartitico a coalizioni non è affatto scontato che chi arriva primo formi lui la coalizione, anzi vedo stasera analogie tra Spagna e Polonia”. “Che sia anche lì l’ora del secondo?”, si è chiesto anche lui su X con una evidente soddisfazione.