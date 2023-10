Nuovo stop della Ue alla lobby della carne sintetica. FdI: “Segue la linea del governo Meloni”

Nuovo schiaffo alla lobby della carne sintetica. «Oggi il Parlamento europeo ha approvato un’importante relazione sulla nuova Strategia europea sulle proteine. Nel corso della votazione sono stati respinti gli emendamenti contro le proteine animali». Così in una nota il copresidente del gruppo ECR Nicola Procaccini e il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

“L’Italia è stata la prima nazione a mettere al bando la carne coltivata”

«È stato invece approvato un importante emendamento che boccia l’attuale procedura di autorizzazione per la messa in commercio del ‘novel food’, a partire dalla carne sintetica, attualmente basata su un semplice parere dell’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare). A questo punto è necessario che la Commissione europea vari un regolamento specifico per questo tipo di cibo. Diversamente si rischierebbe un’apertura indiscriminata verso colture cellulari e cibi la cui salubrità e sostenibilità è contestata da moltissimi studiosi. La linea giusta è quella del principio di precauzione già adottata dal governo Meloni e dal ministro Lollobrigida che hanno fatto dell’Italia la prima nazione al mondo a bandire produzione, importazione e commercializzazione della carne sintetica».

Da Bill Gates al Qatar: chi c’è dietro la lobby della carne sintetica

Secondo uno studio pubblicato dalla Mckinsey, «il mercato della carne coltivata potrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari entro il 2030». Gli investimenti nel campo del cibo sintetico stanno crescendo molto sostenuti da diversi protagonisti del settore hi tech e della nuova finanza mondiale. Da Bill Gates (fondatore di Microsoft) ad Eric Schmidt (cofondatore di Google), da Peter Thiel (co-fondatore di PayPal) a Marc Andreessen (fondatore di Netscape), da Jerry Yang (co-fondatore di Yahoo!) a Vinod Khosla (Sun Microsystems).

Altre aziende che sviluppano carne di coltura cellulare hanno aperto grandi impianti di produzione negli ultimi tempi, tra di esse la Future Meat di Israele e il produttore di frutti di mare coltivati Shiok Meats a Singapore. Al momento, però, Eat Just è finora l’unica azienda al mondo che ha effettivamente ottenuto l’approvazione normativa delle autorità Usa per vendere carne coltivata ai consumatori. L’unica nella quale il Qatar ha investito massicciamente.