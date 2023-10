Netanyahu tra i soldati al confine con la Striscia di Gaza: «Combattete come leoni»

L’incontro con alcuni reparti dell’esercito che si trovano al confine con la Striscia di Gaza. Benjamin Netanyahu ha voluto incoraggiare gli uomini in divisa, in un momento delicatissimo. «Sono qui con i soldati Golani provenienti da tutte le parti del Paese», ha esordito. Poi, rivolgendosi ai militari, «l’intero popolo di Israele è al vostro fianco e assesteremo un duro colpo ai nostri nemici per ottenere la vittoria».

Netanyahu tra i soldati, Idf: «Hezbollah pagherà»

«Vinceremo con tutte le nostre forze», ha aggiunto il primo ministro, secondo quanto riportano i media israeliani. «Combattete come leoni fino alla nostra vittoria». «Hezbollah pagherà le conseguenze di tutte le sue azioni», ha detto a sua volta il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, dopo i nuovi attacchi dal Libano contro il nord dello Stato ebraico. Secondo Hagari, i lanci di razzi rivendicati da Hamas sono avvenuti con l’approvazione di Hezbollah, «come tutti gli attacchi condotti dai palestinesi dal Libano dall’inizio degli scontri».

Usa, 32 americani uccisi da Hamas, 11 i dispersi

Intanto continuano ad arrivare notizie sulle vittime. Sono 32 i cittadini americani che sono stati uccisi dai miliziani di Hamas in Israele e 11 quelli che risultano dispersi. A renderlo noto è stato Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, in una conferenza stampa. «Stiamo lavorando per la liberazione degli ostaggi». Sarebbero invece tra le cento e le trecento le persone che hanno perso la vita a causa dell’esplosione che si è verificata nell’ospedale battista al-Ahli di Gaza. «Stiamo ancora valutando le cifre delle probabili vittime e la nostra valutazione potrebbe cambiare, ma questo bilancio riflette una sconcertante perdita di vite umane’», afferma il rapporto dell’intelligence. Ma non solo. Otto palestinesi e un agente di polizia israeliano hanno perso la vita negli scontri scoppiati nel campo profughi di Nur Shams, a est della città di Tulkarem, in Cisgiordania. Tra le vittime ci sarebbe anche un ragazzo di 15 anni, come riporta il ministero della Sanità palestinese.