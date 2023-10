Missili russi colpiscono un supermercato a Groza: 50 civili morti tra cui un bimbo. Fazzolari: ecco il vero volto di Putin

Un raid di missili lanciati dall’esercito di Mosca ha colpito un supermercato a Groza, nel distretto di Kupiansk della regione di Kharkiv. L’ennesima strage di civili da quando la Russia ha dato il via all’invasione: il bilancio è di 51 morti, tra cui un bambino di sei anni, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. Ci sarebbero anche sette feriti gravi, ora ricoverati.

Il ministro dell’Interno ucraino Igor Klimenko ha detto che nel villaggio di Groza, proprio quando i missili russi hanno colpito un bar e un negozio, si stava svolgendo una veglia funebre. “Era un negozio con un caffè nelle vicinanze. C’era gente del posto nel negozio e gente nel posto nel bar, dove si teneva la veglia funebre di un abitante del villaggio”.

“La strage di cinquanta civili che stavano partecipando a una commemorazione funebre nel paesino ucraino di Groza – ha commentato il sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo Giovanbattista Fazzolari – è un atto vigliacco oltre che criminale. È questo il vero volto di Putin. La barbarie che sta dimostrando la Federazione Russa, mandando al macello centinaia di migliaia di propri soldati mal equipaggiati e colpendo deliberatamente la popolazione civile ucraina, rafforza la determinazione di tutto il mondo libero nel sostenere l’Ucraina contro l’imperialismo neo sovietico di Putin”.

Zelensky proprio oggi aveva incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice di Granada della comunità europea. Nell’incontro con Giorgia Meloni – ha scritto in un post il presidente ucraino – si è discusso “del prossimo pacchetto di aiuti militari dell’Italia, comprese le modalità per rafforzare la nostra difesa aerea”.

“Ho ringraziato l’Italia per il suo sostegno coerente e di principio nel proteggere la nostra libertà, la nostra gente, le nostre famiglie. Ho informato il primo ministro dello stato di avanzamento della nostra controffensiva e delle nostre priorità di difesa”, ha informato Zelensky, secondo cui nel corso dell’incontro “ci siamo inoltre concentrati sulle principali sfide alla sicurezza europea, come le minacce ibride della Russia. Dobbiamo proteggere il nostro continente dall’uso che la Russia fa del cibo, dell’energia, della migrazione e di altre questioni come arma”.

Infine, “abbiamo anche discusso della prossima presidenza italiana del G7: sono grato alla mia collega italiana per aver affermato che il sostegno all’Ucraina sarà tra le massime priorità dell’Italia. Ho anche ringraziato la premier per la disponibilità dell’Italia a prendere l’iniziativa nella ricostruzione di Odessa”.