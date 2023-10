Milano, tassista salva tre ragazze dalle grinfie di un gruppo di giovani: la telecamera in auto riprende tutto (video)

A Milano per fortuna c’è ancora qualcuno che non gira lo sguardo dall’altra parte: ed è un tassista in servizio di sera nella zona della Movida, il cui intervento ha salvato tre ragazze che nella notte tra giovedì e venerdì stavano rientrando a piedi dalla serata trascorsa insieme. Le tre sono in zona Corso Como, nei pressi della stazione Garibaldi di Milano, in Viale don Sturzo, quando si imbattono in alcuni giovani, uno dei quali in monopattino, che cominciano a importunarle e a “stringerle d’assedio”. Il tassista intercetta la scena, intuisce il pericolo, e si avvicina con l’auto alle giovani e le sollecita a salire a bordo per portarle in salvo (sotto il video da Youtube proposto da Ore 14 su Raidue).

Gli avvoltoi volteggiano intorno alle prede e se non fosse stato per l’intervento di un coraggioso e generoso tassista forse oggi leggeremo l’epilogo di quel tentativo di aggressione sulle pagine della cronaca. Succede tutto nel giro di brevi, concitati istanti: e le immagini riprese dalla dashcam, montata nella parte posteriore del taxi, registrano la drammaticità e la tensione di quei momenti. «Tutto a posto ragazze?», prova ad accertarsi frettolosamente l’uomo. E una di loro risponde preoccupata un inequivocabile «no». «E allora salite», incalza il conducente – che a bordo ha già due clienti che si sentono parlare inglese in sottofondo – e che ha fretta di sottrarle a una situazione di pericolo, mentre si accorge che una delle giovani è ancora in piedi.

Il salvataggio del tassista, ma gli aggressori non demordono

Gli aggressori, però, non mollano la presa. E anche quando le ragazze salgono sulla vettura si avvicinano insistentemente alla portiera. Solo un colpo di acceleratore allenta la morsa dell’assedio e porta le ragazze in salvo. Intanto, sullo sfondo, la telecamera a bordo del taxi continua a riprende cosa accade alle spalle del taxi, con i giovani che prima aggrediscono un uomo che, con molta probabilità si era avvicinato per dare una mano alle ragazze. E poi si dileguano velocemente nel buio. Intanto, come sottolinea il tassista addentrandosi nel buio della notte milanese, non si vede un agente in giro…

Al riparo dai malintenzionati

«Vi lascio qui, è più tranquillo», dice alla fine il tassista che con il suo intervento di salvataggio ha strappato dalle grinfie del manipolo di malintenzionati le tre ragazze. Il tono ora è più disteso, e le giovani lo ringraziano sollevate. Consapevoli di aver rischiato grosso. E riconoscenti verso quell’uomo che le ha messe in salvo. Un uomo al quale ha espresso riconoscenza e stima il ministro Salvini, postando il video della vicenda sui suoi account social, commentando: «Esemplare l’intervento di Claudio, tassista a Milano che si è tempestivamente fermato a soccorrere delle ragazze rincorse da un uomo a piedi e da due ragazzi in monopattino, facendole salire a bordo e portandole in un posto sicuro. Bravo».