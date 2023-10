Milano, a Sala mancava solo il cinghiale: l’ungulato sguazza nella Darsena e fugge in strada (video)

Oltre agli innumerevoli problemi – e a una gestione finita cronicamente nel mirino di accuse e polemiche – ci si mette pure la fauna locale a dare nuove rogne al sindaco Sala, nel mirino delle polemiche sulla gestione del caos metropolitano della fu “Milano da bere”. Un cinghiale, che si trovava all’interno della Darsena, nella zona dei Navigli, è uscito dall’acqua dove stava sguazzando ed è fuggito per le strade. Per fortuna poco dopo è stato bloccato. A darne notizia è la centrale operativa della polizia locale di Milano, spiegando che l’animale è stato catturato in Via Ludovico il Moro dagli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco. Sul posto è sopraggiunta poi la polizia provinciale competente per materia.

Milano, cinghiale esce dalla Darsena e fugge in strada: bloccato e catturato

Non bastavano l’allarme stupri. Le borseggiatrici rom in azione su metro e mezzi del trasporto pubblico. La violenza di stranieri e baby gang. Le rapine e le aggressioni nelle zone della movida, il centro della città chiuso al traffico privato, i cortei infuocati, il degrado e gli scontri che si annidano nei palazzoni popolari delle periferie. Da un po’ di tempo a questa parte, ci si mettono anche i cinghiali a dare del filo da torcere a Sala e alla sua amministrazione. Oggi, dopo l’ultimo precedente che risale a malapena ad agosto dell’anno scorso, un altro ungulato sguazzava nelle acque della Darsena milanese, ed è finito nella rete.

Il precedente identico (del cinghiale in Darsena) l’agosto dell’anno scorso

La vicenda, risolta in breve tempo, ha indotto vigili urbani e vigili del fuoco a un intervento immediato. Tutti alle prese con l’ungulato da catturare con una rete lungo Via Ludovico il Moro. Ma «episodi simili sono già accaduti in passato», sottolinea Il Giorno (clicca qui per vedere il video della cattura postato dal quotidiano), dando conto dell’accaduto sull’ultimo animale che, prima di oggi, dopo un bagno nella Darsena è uscito e ha trovato i vigili a braccarlo. Vicende speculari, quella di oggi e quella registrata alle prime luci del mattino dei 4 agosto del 2022, quando però, l’operazione di salvataggio del cinghiale, impegnò oltre a pompieri e vigili, anche una squadra di sommozzatori nelle acque del Naviglio. E l’intervento dei colleghi del soccorso alpino chiamati a recuperare l’ungulato che si era infilato in un cunicolo.

Cinghiali nella Darsena di Milano: sotto, il video dell’ultimo precedente che risale all’agosto dell’anno scorso