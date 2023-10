Milano, 14enne pedinata e palpeggiata mentre tornava da scuola. Si salva salendo su un bus

Paura a Milano. Una ragazza di 14 anni è stata molestata in zona City Life. Secondo quanto riporta “Il Giorno”, i fatti sono accaduti martedì mattina; quando la ragazza è stata avvicinata al ritorno da scuola da un ragazzo: prima le ha rivolto la parola, poi l’ha bloccata e molestata. La 14enne ha avuto la prontezza di spirito di reagire e fuggire, salendo a bordo di un autobus di linea. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere pubbliche e delle attività commerciali della zona per dare un nome all’aggressore che è fuggito.

Milano sempre più insicura: violenza in pieno giorno su una 14enne

L’episodio è avvenuto in via Alcuino, zona molto vicina al centro. Una volta a casa, la ragazzina ha raccontato della paura provata ai genitori. I quali hanno deciso di presentare denuncia ai carabinieri della compagnia di Porta Magenta. L‘insicurezza a Milano la fa da padrone. Si è assistito a una crescita esponenziale dei casi di stupro o tentato stupro, dalle periferie al pieno centro. (La foto ansa risalente al settembre scorso è emblematica del clima che si respira nel capoluogo lombardo). Milano Today ha ha fornito una ricostruzione dell’increscioso episodio, finito bene per puro caso.

Milano: 14enne inseguita, palpeggiata e bloccata contro un muro

La giovane stava rientrando da scuola e, come ogni giorno, ha imboccato via Alcuino. Mentre camminava ha avuto l’inquietante sensazione di sentirsi pedinata. Ha percepito la presenza di una persona e, infatti, ha notato un uomo che non conosceva. Ha accelerato il passo ma lui era sempre lì, che tentava di attaccar bottone con lei. Ma poi ha bloccata la 14enne contro un muro iniziando a baciarla e palpeggiarla con insistenza nelle parti intime. Il caso ha voluto che poco dopo passasse un autobus e la giovane si è sottratta all’aggressore, scappando e prendendo al volo il bus.