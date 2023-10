Migranti, l’ambasciatore tedesco: “Presto una soluzione, a novembre aspettiamo Meloni in Germania”

“Il dibattito sui migranti è molto attuale in Italia come in altri Stati europei, compresa la Germania. È un dibattito complesso. Ma alla fine si può trovare sempre un compromesso”. Parola di Hans-Dieter Lucas, 64 anni, ambasciatore tedesco in Italia. Intervistato dal Corriere della Sera è fiducioso sul recupero dei rapporti tra i due governi dopo le polemiche sulle Ong. “Va detto che solo il 4% circa, una percentuale veramente piccola di migranti, arriva in Italia attraverso queste Ong. Sui fondamentali siamo d’accordo. Prevenire le morti in mare, fermare i trafficanti di essere umani, regolare l’ingresso di lavoratori qualificati. Vedo una disponibilità al compromesso, presto avremo nuove regole europee”.

Migranti, l’ambasciatore tedesco è fiducioso

“Il prossimo grande passo nell’ambito della politica estera e di sicurezza europea – aggiunge il diplomatico – sarebbe un sistema decisionale dell’Ue basato sul principio della maggioranza qualificata. Che rispetti anche le posizioni di minoranza. Di fronte all’allargamento che ci attende, con un’Unione con più di 30 Stati, il principio dell’unanimità per le decisioni più importanti non potrà funzionare”.

La Germania è interessata al Piano Mattei

Ottimismo anche sugli altri importanti dossier di Bruxelles. “Mario Draghi ha riaperto un dibattito su uno spazio fiscale comune nella Ue. Io credo che il lavoro vero, nel settore finanziario, sia la riforma del Patto di Stabilità. Abbiamo bisogno di regole che si applichino a tutti allo stesso modo. E che portino a una riduzione affidabile dei deficit pubblici elevati in Europa. L’ambasciatore tedesco si dice molto interessato al progetto italiano del Piano Mattei. “«Dalla presidenza tedesca del G20 nel 2017 stiamo mobilitando grandi investimenti privati con il Compact for Africa. E siamo molto interessati al Piano Mattei che sarà presentato e di cui stiamo discutendo con il vostro governo”.

Rapporti eccellenti, preso il Piano d’Azione

Le relazioni bilaterali fra Italia e Germania sono eccellenti, dice ancora in merito a una cooperazione strategica sul modello di quella con Parigi? !”La Germania è il primo partner economico dell’Italia. L’anno scorso abbiamo toccato un nuovo record commerciale. In nessuna parte del mondo ci sono più istituti culturali e scientifici tedeschi che in Italia. Ma possiamo fare di più”. Hans-Dieter Lucas annuncia che il Piano d’Azione è quasi pronto. “A novembre, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la maggior parte dei suoi ministri sono attesi a Berlino. Ci sarà un summit che servirà a firmare proprio questo Piano. Che strutturerà le nostre relazioni in modo più coordinato e strategico, a tutti i livelli. Sono entusiasta di contribuire all’approfondimento dell’amicizia italo-tedesca come ambasciatore di Germania in Italia».