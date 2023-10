Meloni partecipa al vertice a cinque con Biden su Israele che minaccia: Hamas vivrà momenti terribili

Israele ha deciso che gli attacchi contro gli obiettivi terroristici a Gaza saranno condotti con grande forza e ampiezza, anche a costo di mettere a rischio gli israeliani presi in ostaggio da Hamas. Lo ha riferito una fonte del governo che poi ha precisato, riporta il Times of Israel, che se il governo avrà precise informazioni di intelligence su dove sono detenuti gli ostaggi, ovviamente eviterebbe di colpire questi luoghi.

Il bilancio delle vittime in Israele: 800 morti e 2600 feriti

Ma visto che al momento queste informazioni mancano, tutti i target di Hamas saranno colpiti. “Hamas vivrà momenti difficili e terribili”, ha minacciato il presidente Netanyahu, precisando che la risposta è “appena iniziata”.

Continua a salire il bilancio delle vittime dell’attacco di Hamas. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del governo israeliano 800 persone sono rimaste uccise e 2600 sono state ferite. Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha affermato che le autorità israeliane ritengono che oltre 100 persone siano state catturate da Hamas e portate a Gaza.

Hamas: uccideremo un prigioniero per ogni attacco su civili

La risposta di Hamas non si è fatta attendere: “Inizieremo a giustiziare un prigioniero israeliano per ogni bombardamento su case di civili effettuato senza preavviso”. Ma contemporaneamente, secondo Hareetz, Hamas si dice disposta a trattare per una tregua tramite alcuni suoi funzionari.

Vertice a cinque con Biden. C’è anche la premier Meloni

Joe Biden è stato aggiornato sulla situazione in Medio Oriente dal segretario di Stato, Tony Blinken, il consigliere per la Sicurezza Nazionale e il capo dello staff Jeff Zients. Il presidente ha “dato indicazioni alla sua squadra di continuare in coordinamento con Israele a lavorare su tutti gli aspetti della crisi e continuare a lavorare con i partner regionali per mettere in guardia chiunque voglia trarre vantaggio da questa situazione”.

Nel pomeriggio, Biden parlerà con diversi dei suoi “stretti alleati sugli ultimi sviluppi in Israele”, conclude la Casa Bianca riferendosi al vertice di questa sera con la premier Giorgia Meloni, il Presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro inglese Rishi Sunak.

Due italiani non sono rintracciabili

Si apprende intanto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che due italo-israeliani con doppio passaporto “non rispondono all’appello”. Tajani ha spiegato che i due “non sono rintracciabili”. “Ci auguriamo che non siamo prigionieri nella striscia di Gaza”, ha aggiunto il ministro.