Sinner al Roland Garros a caccia della vetta del ranking mondiale: sono pronto, l’anca non mi preoccupa

L’Open di Francia, noto ai più come Roland Garros, comincia domenica sui campi in terra rossa di Parigi. Mai come quest’anno, la seconda prova stagionale del Grande Slam, alla vigilia, è ricca di spunti e di ipotetici sviluppi interessanti, soprattutto in chiave azzurra. Fra i giocatori più attesi, infatti, c’è Jannik Sinner. Il 22enne di San Candido, attuale numero due del mondo, rientra nel circuito dopo il ritiro di Madrid e il forfait di Roma, causati da problemi all’anca destra.

Sinner torna in campo a Parigi: pronto per il Roland Garros

Le sue condizioni fisiche, anche se in conferenza stampa ha dichiarato oggi di «essere pronto» e che l’anca non lo preoccupa, rappresentano un’incognita. Lo stesso discorso vale per lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale dopo aver perso a Madrid contro Rublev, ha rinunciato agli Internazionali d’Italia per via di un edema muscolare al braccio. Per Sinner, però, c’è la concreta possibilità di diventare numero 1 del mondo. L’attuale leader della classifica Atp, Novak Djokovic, dovrà difendere i punti conquistati a Parigi lo scorso anno, quando vinse il torneo maschile, battendo in finale Casper Ruud.

L’azzurro caccia del primo gradino del podio mondiale

Grazie ai punti ottenuti questa settimana a Ginevra, il serbo manterrà la vetta del ranking internazionale centrando almeno le semifinali al Roland Garros. In caso di sconfitta anticipata, invece, sarebbe certamente superato dal tennista azzurro, che la scorsa stagione si è fermato a Parigi, a sorpresa, al secondo turno. E che quindi non deve praticamente difendere punti.

Roland Garros, ecco chi scenderà in campo

Molto incerto il pronostico della vigilia. Oltre a Djokovic, che a Roma aveva deluso le aspettative, complice pure la famigerata “borraccia volante”, e che a Ginevra ha perso in semifinale contro Machac. E ai “rientranti” Sinner e Alcaraz, tutti accomunati da una buona dose di incertezza sulla rispettiva tenuta fisica, c’è un quarto “big” al via da tenere d’occhio. Si tratta di Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, e a caccia del primo titolo Slam della carriera.

Primo difficilissimo ostacolo per lui, a Parigi, il Re del Roland Garros, ovvero Rafa Nadal – che non ha di certo impressionato nelle ultime uscite – contro il quale ha perso proprio la semifinale del Roland Garros del 2022, ovvero quella nella quale il tedesco si era rotto i tendini della caviglia, per poi ritrovare il suo tennis migliore soltanto quest’anno. Dieci, infine, gli azzurri al via nel tabellone maschile. Oltre a Sinner, che sfiderà al primo turno Eubanks, figura tra le teste di serie anche Lorenzo Musetti, numero 30 del seeding, opposto all’esordio a Galan.

Roland Garros, gli azzurri del tabellone maschile

Con loro Fabio Fognini (contro Van de Zandschulp al debutto). Luciano Darderi (opposto a Hijikata). Flavio Cobolli (in attesa di un qualificato o di un lucky loser), Luca Nardi (che sfida Muller), Matteo Arnaldi (avversario di Fils) e Lorenzo Sonego (con di fronte Humbert). Dalle qualificazioni infine sono stati promossi pure Giulio Zeppieri e Mattia Bellucci, che attendono di conoscere i loro rivali nel primo turno del main draw.

Sinner fiducioso: «Sono pronto, l’anca non mi preoccupa»

E sul ritorno in campo a Parigi, oggi Sinner ha rassicurato team e tifosi. «Sono pronto, l’anca non mi preoccupa. Così un fiducioso Jannik Sinner, in vista dell’esordio al Roland Garros, la seconda prova stagionale del Grande Slam, al via domenica sulla terra rossa francese. «Ho deciso di giocare perché è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente. La condizione non è al 100 per cento ma non possiamo fare magie», ha aggiunto l’azzurro, che non gioca dal match vinto contro Karen Khachanov negli ottavi di finale a Madrid.

Nelle ultime settimane si è sottoposto a una di serie di esami e di terapie al J Medical, la clinica della squadra di calcio della Juventus. «Ho giocato alcuni punti negli ultimi tre giorni, sono fiducioso: starò sempre meglio. Ma anche al livello di condizione che ho adesso so che posso giocare un buon tennis», ha spiegato poi l’attuale numero 2 del mondo, che disputa il Roland Garros per la quinta volta in carriera.

(Italpress)