Meloni, la Ghisleri smonta gufi e gossippari della sinistra: “Dopo la separazione è più forte. Ha dimostrato carattere”

In un’intervista a la Repubblica, la sondaggista e direttore di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, smentisce la narrazione della sinistra sul premier, e conferma quanto emerso da ultimi sondaggi e rilevazioni: «Dalla separazione Giorgia Meloni ne esce rafforzata. La risolutezza porta consenso». Dunque, la risposta agli amletici interrogativi posti e riposti in questi giorni di dibattito mediatico prolisso e troppo spesso pretestuosamente funzionale ad attacchi politici, arriva direttamente dalla Ghisleri che, dalle colonne del quotidiano diretto da Molinari, analizza ed esplicita tra riflessioni e commenti, dati e riscontri emersi in questi giorni sul consenso del premier dopo la rottura della sua decennale relazione con Andrea Giambruno.

Meloni-Giambruno, l’intervista alla sondaggista Alessandra Ghisleri smonta teoremi (e false speranze) della sinistra

Tutto, mentre media del mainstream e opinionisti militanti in campo, da giorni si interrogano su podcast e tv, su esegesi e significati tra le righe del messaggio con cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato la separazione da Andrea Giambruno. Parole, quelle della Ghisleri, che smentiscono con concretezza e dovizia di argomentazioni, gufi, cassandre e incalliti gossippari, improvvisatisi guru di un’ermeneutica fatta in casa e a favore di propaganda. Una interpretazione, quella delle opposizioni, che già due giorni fa le rilevazioni di Vis Factor smentivano, registrando il massimo del sentiment positivo raggiunto dal premier da quando si trova a Palazzo Chigi: un dato, quello segnalato dallo studio in oggetto, che sfiora il 68.5%. E ottenuto analizzando post e conversazioni su X, Facebook e Instagram.

«Da come ha gestito la separazione la premier esce rafforzata: ha mostrato di saper tutelare la sua figura istituzionale»

«Tutti quelli che avevano cercato di indebolirmi colpendomi in casa – aveva scritto Giorgia Meloni sui social – sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra. E la goccia è solo acqua». Parole che nel giro di breve sono diventate una sorta di mantra rilanciato in rete e dalle tv, e che oggi l’intervista della Ghisleri a la Repubblica accredita spiegandone risvolti umani e significato politico. Con una conclusione che spiazza la gauche di casa nostra: la goccia delle opposizioni, tra attacchi personali a dir poco inopportuni e commenti politici decisamente fuori luogo e fuori misura. Finanche il silenzio ostentato da gran parte del Pd, non sono riusciti a scavare la pietra del consenso della leader di Fratelli d’Italia. Anzi…

«Meloni ha posto un freno a ulteriori gossip e soprattutto a parole fuori posto»

E così, nel corso dell’intervista, la Ghisleri afferma con concretezza: «Faremo le rilevazioni nella prossima settimana, e quindi non sappiamo ora se crescono le intenzioni di voto per Fratelli d’Italia. Ma la premier Giorgia Meloni esce rafforzata da come ha gestito la separazione con il suo compagno Andrea Giambruno. Ha mostrato di sapere tutelare la sua figura istituzionale e di essere risoluta in questo». Una verità acclarata già dal sondaggio Vis Factor, secondo cui sono bastate 24 ore al premier per guadagnare quasi 9 punti percentuali in positivo, passando dal 59.55% ad, appunto, il 68.47%. La maggiore rilevazione precedente era quella del 67.38%, toccato a febbraio.

La goccia di opposizioni e detrattori non ha scavato la roccia del consenso

Non solo. Come sottolinea sempre la Ghisleri, con la fermezza dimostrata – che di sicuro non mitiga quello che può essere il dolore privato – «Meloni ha posto un freno a ulteriori gossip e soprattutto a parole fuori posto e situazioni ambigue – aggiunge il direttore di Euromedia Research –. Questo è quanto si percepisce dall’esterno. Ovviamente nessuno può conoscere il sentimento doloroso che accompagna le storie che finiscono quando c’è di mezzo una vita, una figlia». Ma, sottolinea la sondaggista, il premier «ha raccontato cosa stava accadendo con l’aplomb richiesto a una figura istituzionale quale lei è».

«L’idea di avere carattere è decisiva per un leader»

Di più. Innegabile almeno quanto inequivocabile, che fermezza e tempismo del premier sono stati apprezzati dall’opinione pubblica, checché ne dica la sinistra salottiera sui social e nei talk televisivi. La Meloni, ribadisce allora la Ghisleri in un altro passaggio dell’intervista di oggi, «ha mostrato di sapere tutelare la sua figura istituzionale e di essere risoluta in questo». Una scelta, anticipa la sondaggista, su cui «faremo delle rilevazioni nella prossima settimana». Intanto però, come rileva la stessa Ghisleri, con il suo comportamento e le sue parole, Giorgia Meloni ha dato «la dimostrazione che la sua figura istituzionale è per lei importante. E la tutela a spada tratta. L’idea di avere carattere è decisiva per un leader»…