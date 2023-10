Marocchino senza fissa dimora accoltella un 32enne alla gola: l’uomo è molto grave: paura a Roma

Tentato omicidio questa notte davanti a un bar di via Michele di Lando, nei pressi di piazza Bologna, a Roma. Un marocchino senza fissa dimora, di 29 anni, ha avvicinato due ragazzi iniziando a chiedere loro inisistentemente dove fosse la stazione di Termini. Continuava poi a sventolare in modo molesto una rosa davanti ai loro volti. Dunque, si è avventato contro i due quando hanno provato ad allontanarlo. È stato un attimo e il 29enne marocchino ha impugnato un coltello ferendo alla gola uno dei due giovani, di 32 anni.

Marocchino semina il panico a Roma: accoltella un 32enne

È stato l’amico che era con lui a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Tutt’ora il 32enne si trova lì ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il marocchino, che indossava una tuta bianca, è stato fermato poco distante dai poliziotti delle volanti. Lo hanno trovato con gli abiti sporchi di sangue e il coltello in mano, anch’esso sporco di sangue. Erano state già due le segnalazioni del suo comportamento molesto prima sulla Tiburtina, all’altezza di Ponte Mammolo; e poi in piazzale delle Province. Il clima di tensione che si respira per l’allerta terrorismo è grande. Ma al momento si esclude la matrice religiosa.

L’uomo accoltellato è in gravi condizioni all’Umberto I di Roma

Inseguito in un primo momento dall’amico della vittima l’aggressore era riuscito a scappare. Richiesto l’intervento al 112 in via Di Lando sono intervenute le volanti della polizia e l’ambulanza del 118. In condizioni gravi il 32enne è stato trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I. Sottoposto a un intervento chirurgico è in pericolo di vita in prognosi riservata. Identificato negli uffici del IV distretto San Basilio, il 29enne marocchino, senza dimora (con diversi alias e precedenti di polizia) è stato arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio.