Madonna inaugura il Celebration World Tour con i figli sul palco e rivela: “Tre mesi fa stavo per morire” (video)

È conosciuta come la Regina del Pop e, nella serata di apertura del suo Celebration World Tour, Madonna ha tirato fuori i suoi gioielli della corona. Il tour di 78 date in 15 Paesi è partito ieri dalla O2 Arena di Londra (dove sono quattro concerti i concerti sold out previsti) e arriverà anche in Italia (il 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago), mentre in Nordamerica solo dal 13 dicembre.

In scaletta 47 dei suoi successi suonati in parte o per intero, incluse hit che hanno segnato un’epoca Ray Of Light, Like A Prayer e Holiday, che la star ha interpretato indossando 17 costumi iconici ricreati per l’occasione. Sull’enorme palco sono saliti anche 4 dei figli di Madonna. La star ha accennato all’infezione che l’ha quasi uccisa quest’estate (ed ha suonato per sottolineare il momento una versione acustica di I Will Survive di Gloria Gaynor), dicendo ai fan: “Non pensavo che ce l’avrei fatta. E nemmeno i miei medici”. Ed ha espresso il suo dolore per la situazione in Israele e Palestina. “È così doloroso assistere a questa situazione”, ha detto. “Mi si spezza il cuore vedere i bambini che soffrono, gli adolescenti che soffrono, gli anziani che soffrono. Sono sicura che anche voi siate d’accordo”, ha aggiunto rivolta ai fan, arrivati da ogni parte della Gran Bretagna e non solo.

Il concerto, pubblicizzato come il primo Greatest Hits live di Madonna, non ha deluso le aspettative. Aiutata da costumi vintage e filmati d’archivio, la popstar ha viaggiato nel tempo attraverso una carriera quarantennale che l’ha vista diventare un’icona, sottolineando l’impatto del suo percorso artistico sulla cultura popolare. Il concerto londinese si è aperto con il brano ‘Nothing Really Matters’ dall’album ‘Ray Of Light’, il cui testo