Diecimila soldati israeliani pronti all’invasione, appello in arabo: “Per la vostra sicurezza lasciate Gaza”

Ottava notte di bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza, mentre l’esercito israeliano si prepara a invadere la Striscia di Gaza “nei prossimi giorni” con “decine di migliaia di soldati”. Lo ha reso noto il New York Times, citando tre ufficiali delle forze armare di Tel Aviv, secondo i quali l’obiettivo dell’attacco è prendere il controllo della Striscia e “spazzare via” la leadership politica e militare di Hamas sull’enclave. Si tratterebbe della più grande operazione di terra condotta da Israele dalla guerra in Libano del 2006.

Invasione via terra rinviata per condizioni meteo avverse

L’invasione via terra, “inizialmente prevista per il fine settimana, è stata ritardata di alcuni giorni, almeno in parte a causa delle condizioni meteorologiche che avrebbero reso più difficile ai piloti israeliani e gli operatori di droni fornire alle truppe di terra la copertura aerea” necessaria. L’esercito ha annunciato che il suo obiettivo ultimo è quello di spazzare via la massima gerarchia politica e militare di Hamas. Le truppe di terra israeliane – scrive il quotidiano – saranno “coperte dall’alto da aerei da guerra, elicotteri da combattimento, droni aerei e artiglieria sparata da terra e dal mare”.

Israele non ha ancora annunciato formalmente che invaderà Gaza, anche se ha confermato che squadre di elite e ricognizione sono penetrate brevemente venerdì nella Striscia e che le truppe israeliane stavano aumentando la loro “prontezza” per una guerra di terra, anzi “una consistente offensiva su piu’ fronti, via mare, aria e terra”. Il timore molto concreto è che decine di migliaia di miliziani armati di Hamas si siano trincerati all’interno delle centinaia di chilometri di tunnel sotterranei e bunker sotto Gaza City. “Per rendere più facile ai suoi soldati l’operato, le regole di ingaggio dell’esercito israeliano sono state allentate” e “le truppe hanno ricevuto un addestramento aggiuntivo negli ultimi giorni” per aiutarli a combattere la guerriglia urbana e cercare di evitare le imboscate di Hamas.

Corridoio umanitario per gli abitanti di Gaza: appello in arabo delle forze israeliane

Il governo israeliano ha annunciato un nuovo corridoio umanitario dalle ore 10.00 alle 13.00 di oggi per permettere alla popolazione civile residente a Gaza di lasciare le proprie case, prima di un nuovo attacco delle forze armate con la stella di David. Lo ha annunciato con un post in lingua araba du X il il portavoce dell’IDF, Avichay Adraee. “Residenti di Gaza e della striscia di Gaza, vi abbiamo lanciato un appello negli ultimi giorni affinchè lasciate Gaza City ed il nord della Striscia e vi dirigiate verso l’area a sud della valle di Gaza per la vostra sicurezza” scrive Andraee. “Vi informo che l’IDF si asterrà dal prendere di mira l’asse designato tra le 10.00 e le 13.00. Per la vostra sicurezza approfittate del breve periodo di tempo per spostarsi a sud fino a Khan Yunis. Se la vostra sicurezza e quella dei vostri cari sono importanti per voi, dirigetevi a sud secondo le nostre istruzioni. Siate certi – conclude il portavoce dell’IDF – che i leader di Hamas si sono già presi cura di se stessi e dei loro familiari”.