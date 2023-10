Linea diretta con la Meloni sul canale WhatsApp. “Attivatelo e diffondetelo” (qui il link da cliccare)

“Da oggi è possibile seguire tutti gli aggiornamenti delle attività che svolgo, delle attività del governo attraverso WhatsApp, un altro modo per comunicare direttamente”. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un video pubblicato sui social, fa riferimento al suo nuovo canale legato alle comunicazioni più diffuse tramite cellulare o tramite web (clicca qui per installare il canale Wapp). “Se siete interessati ad avere aggiornamenti attivate le notifiche, la famosa campanella. Per me è sempre utile avere la possibilità di parlare direttamente agli italiani”, conclude la Meloni.

Tutti i leader politici hanno aderito alla nuova piattaforma proposta da Whatsapp, che consiste in canali ufficiali sull’app di messaggistica tra le più utilizzate al mondo. Tutti tranne una, l’ultima arrivata della politica italiana, la più lenta nel muoversi, la più silenziosa nel commentare, la meno capace di prendere voti, a giudicare da tutte le elezioni che ha guidato da leader: Elly Schlein, of course…

Meloni e tutti gli altri leader su Whatsapp, tranne Elly Schlein Il canale Whatsapp è un nuovo prodotto lanciato da Meta solo alcune settimane fa in Italia a beneficio di aziende, privati o politici, ovviamente. Ne hanno subito approfittato per creare un canale con i proprio elettori, come detto, la premier Giorgia Meloni, il presidente del M5S Giuseppe Conte, il segretario della Lega Matteo Salvini, il leader di Azione Carlo Calenda e il leader di Italia viva Matteo Renzi, pronti a competere su questa piattaforma che, in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni europee, potrebbe svolgere un ruolo cruciale. L’unica eccezione, come detto, è Elly Schlein, leader del Partito Democratico, che al momento non risulta ancora iscritta.

