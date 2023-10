L’imbarazzo dell’Usigrai per il sindacalista “rosso” che ha “tagliato” la rassegna stampa di Rainews24: la denuncia

Dopo il caso degli ammanchi dalle proprie casse un’altra grana rischia di esplodere dentro l’Usigrai. A creare imbarazzo dentro al sindacato dei giornalisti della Rai è la posizione di un membro del Cdr di Rainews24, che avrebbe usato metodi poco ortodossi per portare avanti la battaglia, in corso da mesi, contro la direzione del canale.

Rainews24, Pluralismo e libertà denuncia un membro del Cdr

L’esponente in questione avrebbe tagliato “ad arte” e poi fornito alla stampa, lasciando tracce sul sistema informatico aziendale, un video di 37 secondi relativo ad una rassegna stampa. Video pubblicato da alcuni siti, con il conduttore additato pubblicamente come giornalista “fazioso”. A denunciare il fatto Pluralismo e Libertà, componente interna della stessa Usigrai. Il tutto sarebbe stato confezionato “chirurgicamente” per additare Rainews24 come una testata faziosamente governativa. Al punto da fare un lavoro “di cucitura” sulla rassegna stampa in modo da confezionarle un abito “meloniano”. Nel corso dell’ultima Assemblea della redazione di Rainews24 alcuni colleghi hanno prima fornito le prove; e poi chiesto conto al diretto interessato e ai colleghi del Cdr su questo episodio, senza avere risposte.

Violata la deontologia per andare contro la direzione di Rainews

“In un solo colpo – afferma Pluralismo e libertà – un iscritto all’Ordine sarebbe riuscito a violare tutte le norme deontologiche; oltre alla legge che disciplina la professione. Un episodio gravissimo sul quale aspettiamo il pronunciamento dell’Ordine dei giornalisti per le sanzioni del caso. Ad aggravare la situazione il fatto che questo comportamento sarebbe stato assunto da un sindacalista, che dovrebbe tutelare tutti i colleghi. Chiediamo una ferma condanna di quanto denunciato da parte della Fnsi e dell’Usigrai. Che non potranno certamente ignorare questo modo di fare attività sindacale, che certamente non promuove lo spirito di collaborazione tra colleghi come prescrive la legge. Invitiamo l’intero Cdr di Rainews24 alle dimissioni immediate”. La vicenda, che rischia di far implodere il sindacato, è all’attenzione dell’azienda. Che dovrà rispondere all’interrogazione presentata in Vigilanza da Maurizio Gasparri.