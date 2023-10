La spettacolare demolizione con esplosivi di un vecchio viadotto dell’autostrada Milano-Napoli (video)

Esplosivi brillano all’alba, il fumo si leva nel cielo e un viadotto crolla. Non è uno scenario di guerra ma un intervento di “ammodernamento” delle rete autostradale, anche alla luce della tragedia del Ponte Morandi. Si è svolta ieri, alle ore 6.45, la demolizione attraverso l’uso di esplosivi dell’impalcato del viadotto Torraccia Sud, situato al km 271+681 dell’originaria carreggiata Sud del tratto di A1 Milano-Napoli, tra Barberino e Calenzano.

“Simili interventi – dichiara Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia – mostrano in tutta la loro evidenza la complessità del piano di ammodernamento messo in campo sulla rete autostradale di nostra gestione. Ammodernamento che va di pari passo con le opere di potenziamento: un simile intervento non sarebbe infatti stato possibile, se non avessimo avuto a disposizione il nuovo tracciato della A1. La rigenerazione delle infrastrutture – aggiunge Tomasi – rappresenta un tema non più rimandabile a livello di sistema-Paese, un argomento che deve restare al centro del dibattito e guidare le future scelte strategiche nazionali”.

