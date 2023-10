La Russa: inopportuna la presenza di un magistrato accanto a chi lancia insulti alla polizia

“Almeno per quanto attiene al partito al quale sono iscritto non c’è alcuna guerra con la magistratura. Ritengo inopportuna la presenza del magistrato a quella manifestazione contro Salvini e la Polizia”. A dirlo è il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla convention di Fratelli d’Italia sul turismo iniziata oggi a Brucoli (Siracusa), dal titolo ‘L’Italia, le radici della bellezza’. “Noi non abbiamo peli sulla lingua- dice La Russa – quando c’è da denunciare dei comportanti di un singolo magistrato che ci sembrano sbagliati o quantomeno inopportuni, come il caso della magistrata che va a una manifestazione”.

“C’è l’esercizio della libertà, ma se poi in questa manifestazione si grida ‘assassini’ alla Polizia o si dicono parolacce al ministro, uno dovrebbe astenersi quantomeno – dice ancora La Russa – quindi, io non ho peli sulla lingua a dire che giudico inopportuna la presenza a quella manifestazione della magistrata. E giudico strano che non se la sia sentita di fare a meno di partecipare al giudizio (sui tunisini che erano stati espulsi ndr) ma questo non deve volere dire che il governo è contro la magistratura”. “Sono convinto che non è cosi per tutto il centrodestra, per Giorgia (Meloni ndr) e per Fdi” , ha concluso il Presidente del Senato.

La Russa ha parlato anche dell’ipotesi del governo tecnico, definendola una “pia illusione”. “La attuale situazione politica non consentirebbe nessun governo tecnico – aggiunge La Russa – ma guardando i numeri, questo governo mi sembra stabile. E se non fosse stabile, e lo direi pure se il governo fosse di sinistra, il rimedio sarebbe dare la voce agli elettori e non fare un governo tecnico”.

Anche Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio alla convention di Brucoli. “Non avreste potuto scegliere luogo migliore della Sicilia per celebrare questa manifestazione e parlare di tutto ciò che da sempre rende l’Italia ammirata e apprezzata nel mondo. La Sicilia è un eccesso di bellezza – ha detto la premier nel video – ogni scorcio dell’Isola custodisce tesori da scoprire, vivere e far conoscere nel mondo. Brucoli è uno di questi gioielli. Le sue grotte naturali, la sua antichissima tradizione religiosa, lo splendore del suo castello aragonese, le bellissime spiagge della Costa Saracena ci ricordano di quanto l’Italia sia meravigliosa in ogni suo angolo. Siamo la Nazione che più di ogni altra racchiude l’idea di bellezza paesaggistica, artistica, narrativa, espressiva; tutto il mondo lo sa, ci ama per questo e per questo vuole comprare italiano, conoscere la nostra storia, trascorrere qui le vacanze e ammirare le nostre bellezze. E noi dobbiamo lavorare per soddisfare, sempre meglio, questa domanda d’Italia”.