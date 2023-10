La donna più bella del Portogallo è nata uomo (come in Olanda): due trans in gara a miss Universo

Una donna transgender ha vinto per la prima volta il concorso di bellezza Miss Portogallo e competerà per il titolo di Miss Universo in El Salvador. Lo hanno riferito i media portoghesi. Marina Machete, assistente di volo di 28 anni, ha ricevuto giovedì il titolo di Miss Portogallo a Borba, nella regione sud-orientale di Evora.

“Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo”, ha scritto sui social media prima di vincere il titolo. “Per anni non mi e’ stato possibile partecipare e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti”, ha aggiunto.

A luglio, era accaduto lo stesso in Olanda. È stata incoronata come donna più bella dei Paesi bassi la modella transgender Rikkie Valerie Kolle. Anche lei ha stabilito il primato di prima donna transgender a diventare miss Olanda. Una volta ottenuta la fascia, Rikkie ha manifestato il suo orgoglio per aver vinto il concorso aggiungendo che farà di tutto per rendere orgogliosa la sua comunità.

Machete e Kolle parteciperanno quindi al concorso di Miss Universo. Prima di loro soltanto la spagnola Angela Ponce, al concorso del 2018, aveva partecipato come concorrente transgender al titolo di Miss Universo.

Il concorso di Miss Italia resterà invece aperto soltanto alle donne dalla nascita, come ribadito dalla storica organizzatrice Patrizia Mirigliani. «Finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E, per ora, non ritengo di cambiarlo. La tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza. L’Italia è un Paese particolare. Al momento, solo due transgender hanno chiesto di partecipare a Miss Italia. Il mio regolamento attuale non lo consente». E a proposito della vittoria di Miss Olanda, la Mirigliani l’ha liquidata come una mossa pubblicitaria. Non era ancora arrivata la notizia di Miss Portogallo, che sembra aver avviato un trend dalla conseguenze quasi prevedibili. La donna più bella del mondo del 2024 sarà una trans?