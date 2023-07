Miss Olanda, vince una modella trans tra l’esultanza generale. Ma i concorsi di bellezza non erano sessisti?

Laura Boldrini nel 2019, neanche tanti anni fa, se la prendeva con i concorsi per bellezza della Rai. Nel mirino c’era Miss Italia. Un concorso che, puntando sulla bellezza femminile, veniva considerato retrogrado, sessista e penalizzante per le donne. Considerate solo per il loro aspetto fisico. Ma non si erano fatti i conti con la possibilità che tali concorsi potessero premiare una modella trans, come avvenuto in Olanda. Perché in questo caso la musica cambia e i concorsi per le reginette di bellezza diventano da roba sessista un avamposto di progresso. E anche una forma di neocolonizzazione gender della femminilità.

Dunque quest’anno Miss Olanda è Rikkie Valerie Kollé. Prima transgender ad aggiudicarsi il titolo. La reginetta è stata proclamata lo scorso sabato, ma la sua incoronazione sta sollevando grande scalpore sui social per un motivo ben preciso. Rikkie, 22 anni, ora rappresenterà il suo paese al concorso di Miss Universo, che si svolgerà in El Salvador entro la fine dell’anno, ma delle critiche sembra non curarsi: come ha spiegato in un’intervista, grazie al supporto di amici e parenti andrà sempre avanti per la sua strada come fatto finora. Figuriamoci: nessun passo indietro anche perché Rikkie è un’icona del mondo Lgbtq che proprio su una pubblicità del genere punta per far passare la tesi secondo cui una donna è tale se si sente tale e non per il suo sesso biologico.

Infatti la giuria l’ha premiata per il messaggio che la modella veicola. Kolle non è una sconosciuta in Olanda, dove ha già partecipato a programmi televisivi come Holland’s Next Top Model. La Kolle vuole essere un modello per tutti i giovani trans del suo paese. “Quando ero ancora il piccolo Rik e mi dichiaravo come transgender non era facile e ne soffrivo”, ha spiegato.