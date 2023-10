Israele: ucciso Al Qadi, uno dei leader di Hamas, comandante del massacro del 7 ottobre. Ecco chi era (video)

La guerra entra nel vivo della decapitazione del corpo di Hamas: Le forze militari israeliane hanno rivendicato l’uccisione di Ali Muhammad Al Qadi (o Qadhi), il comandante «del disumano massacro» di sabato 7 ottobre contro Israele. Le autorità israeliane, del resto, hanno da giorni annunciato una reazione “proporzionata” all’inferno subito non solo con gli attacchi missilistici ma con i raid nei kibbutz e la brutale uccisione di intere famiglie. Di donne e bambini. Con l’esecuzione di massa messa in atto al raid nel deserto, dove i miliziani del gruppo terroristico hanno ucciso 260 ragazzi. E con i rastrellamenti in strada di militari dell’esercito, e i rapimenti, casa per casa, di anziani, ragazze, bimbi in fasce, finiti nelle maglie di una rete di sequestri su cui Hamas ha rifiutato ogni genere di trattativa per il rilascio.

Hamas, le forze armate di Israele rivendicano l’uccisione di Al Qadi, il comandante del massacro di sabato 7 ottobre

E allora, Israele «attaccherà con grande forza Hamas a Gaza»: lo ha ribadito, ancora una volta nelle scorse ore, il portavoce dell’esercito israeliano, contrammiraglio Daniel Hagari, sottolineando che le forze di difesa israeliane si stanno preparando per le prossime fasi della guerra in corso con i terroristi palestinesi nella Striscia. Lo ha dichiarato solennemente ieri sera il premier israeliano Netanyahu in diretta tv per il suo discorso alla nazione, asserendo: «Questo è solo l’inizio: hanno appena iniziato a pagare il prezzo del massacro». Stessi toni, stesso effetto anche nelle affermazioni rilanciate a più riprese nei giorni immediatamente successivi dal ministro della Difesa di Tel Aviv Gallant, che annunciando l’«offensiva totale su Gaza», ha più volte detto: «Hamas si pentirà, elimineremo chi viene a uccidere. Gaza non tornerà mai più quella di prima»…

Chi era il comandante dell’operazione contro Israele

E allora vediamo chi era questo capo di Hamas, Ali Muhammad Al Qadi. Un volto noto ai servizi israeliani, che nel 2005 era stato arrestato in seguito al rapimento e all’uccisione di un presunto operativo dello Shin Bet. Ed era stato rilasciato, insieme ad altri mille detenuti palestinesi, sei anni più tardi, nel quadro dello scambio con il soldato di Tsahal Gilad Shalit rapito da Hamas. Qadi, 37 anni, era a capo dell’unità delle forze speciali palestinesi “Nukhba“. Esiste una sua foto accanto al capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Le forze israeliane hanno diffuso le immagini in bianco e nero del bombardamento, da parte di un drone, del sito in cui si sarebbe trovato al Qadi. A individuarlo è stato uno sforzo congiunto dello Shin Bet e del direttorato dell’intelligence militare.

