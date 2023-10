Israele, paura per l’inviato del Tg1: pioggia di razzi mentre è in diretta e il collegamento salta

Paura in diretta tv per l’inviato del Tg1 in Israele Matteo Alviti. Il cronista, che si trova ad Ashkelon, stava raccontando che nel pomeriggio, insieme alla troupe, era scampato per pochissimo al lancio di alcuni razzi, quando un nuovo lancio ha interrotto il collegamento: sono suonate le sirene e la linea è saltata. Poco più tardi il collegamento è stato ripristinato, rassicurando sul fatto che sia Alviti sia la troupe erano salvi.

Paura per l’inviato del Tg1, Matteo Alviti, e per la sua troupe

Quando il collegamento si è interrotto, Alviti aveva appena mostrato le immagini dell’auto colpita dalle schegge e stava spiegando che alle 17 in punto erano partiti più di cento razzi Kassam sulla città. “Dieci secondi e sarei morto”, è stato il racconto dell’inviato del Tg1, che si trovava insieme all’operatore Maurizio Calaiò e alla producer Sahera Dirbas. I tre nel pomeriggio di oggi hanno rischiato la vita durante un pesante attacco con razzi Qassam da parte di Hamas. Dopo essere scesi dalla macchina, infatti, diversi razzi hanno colpito l’area dell’Hotel Regina nel quale Alviti e la sua troupe alloggiano. Una serie di razzi caduti a poca distanza dalla macchina di Alviti ha inoltre devastato il mezzo e distrutto un’altra auto. Poi, in serata, il nuovo drammatico episodio.

Il video della diretta saltata per il lancio di razzi