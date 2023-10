Il sondaggio: FdI al 29,8%, fiducia in Meloni al 46%. Il Pd resta lontanissimo: sotto di quasi 10 punti

FdI primo partito e prossimo al 30%, attestandosi 10 punti sopra il Pd; il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a un tasso di fiducia al 46%. I dati del sondaggio realizzato da “Proger IndexResearch” per il Giornale Radio confermano che a un anno dalle politiche la luna di miele tra italiani e governo di centrodestra a trazione FdI non solo esiste ancora, ma si consolida sempre di più: il partito del premier è quasi 4 punti sopra il consenso ottenuto in quella storica vittoria.

Il sondaggio: FdI sfiora il 30%, Pd quasi 10 punti sotto

Nel dettaglio, FdI si attesta al 29,8%, il 3,8% in più rispetto alla politiche, quando ottenne il 26%. Il Pd è secondo, ma lontanissimo: ha il 20% dei consensi, vale a dire appena lo 0,6% in più rispetto a settembre 2022 e, di fatto, ben 10 punti sotto Fratelli d’Italia. I pentastellati subiscono una flessione dello 0,2% che li porta al 16,8% delle preferenze.

Le percentuali degli altri partiti

La Lega, stando alla rivelazione, è al 9,8%, stabile rispetto al mese scorso e avanti di un punto sulle politiche. In flessione, invece, è data Forza Italia, che si attesta al 5,9%, vale a diro lo 0,8% in meno rispetto a settembre scorso. Stabile Azione, al 4%. Rispetto alla precedente rilevazione Avs perde lo 0,2% attestandosi al 3,7%, così come Italia Viva che scende al 2,5%. Guadagnano lo 0,1% +Europa, che arriva al 2,7%, e Italexit di Paragone che si ferma comunque sotto il 2% all”1,9%.