I bambini rapiti da Hamas. “Devi dire che Allah è grande, altrimenti non ti diamo il latte” (video)

“Dovete dire che Allah è grande, altrimenti non vi diamo il latte!”. Questa la terribile scena che si vede nel video diffuso da Hamas attraverso i suoi canali social e presenta immagini sconvolgenti: uomini armati con bambini in braccio che spingono passeggini. Si tratta dei bambini israeliani rapiti durante un raid avvenuto lo scorso sabato, che ha contribuito a innescare il conflitto. In queste immagini, i terroristi costringono i bambini a recitare una preghiera di ringraziamento ad Allah prima di permettere loro di bere un po’ d’acqua. Sembrerebbe che i due bambini provengano dal kibbutz Kholit, situato nel sud del paese. La situazione continua a suscitare grande preoccupazione e attenzione internazionale.

Gli ostaggi nelle mani di Hamas

Intanto, le forze di difesa israeliane hanno confermato che oltre 120 civili sono tenuti in ostaggio a Gaza dall’organizzazione terroristica Hamas. L’annuncio è arrivato dalle forze di difesa con un post su X. I corpi di alcuni israeliani sono stati recuperati dall’esercito durante un’incursione di terra a Gaza ieri. A riferirne sono i quotidiani Ha’aretz e Jerusalem Post: le Forze di difesa – scrivono – hanno trovato un numero non specificato di corpi, poi riportati in territorio israeliano. Unità di fanteria e corazzate hanno preso parte al raid, durante il quale una cellula di Hamas responsabile del lancio di missili anti-tank in territorio israeliano è “stata rimossa”, riporta il Jerusalem Post.

Il video dei bambini costretti a inneggiare ad Allah