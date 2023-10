Hamas attacca Israele con 5mila razzi: ci sono vittime. Netanyahu richiama i riservisti: “Pronti alla guerra”

È partito all’alba un lancio di razzi e missili da parte dell’ala militare di Hamas a Gaza contro Israele. Si tratta dell’inizio di un nuovo conflitto. Hamas stesso ha rivendicato l’attacco, affermando di aver lanciato cinquemila razzi.

Il bilancio dell’attacco di Hamas: una donna morta e 15 feriti

I missili hanno raggiunto anche Tel Aviv. Al momento, si registrano almeno un morto e 15 feriti dopo la raffica di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza. Il sito di notizie israeliano Ynet riferisce della morte di una donna, 60enne, in un attacco con un razzo lanciato da Gaza che ha colpito Kfar Aviv, vicino ad Ashdod. Il servizio di soccorso Magen David Adom ha riferito di due persone con ferite gravi, sei in condizioni moderate e sette con ferite lievi. I combattenti palestinesi sono riusciti a sfondare i confini che delimitano la Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano – che ha richiamato i riservisti e si è posto in “stato d’allerta” – è “pronto alla guerra”, ha comunicato la stessa Difesa mentre il premier Benyamin Netanyahu e il ministro Yoav Gallant hanno incontrato i responsabili della sicurezza e militari. Alcuni analisti segnalano che l’attacco da Gaza avviene quasi nella stessa data di ottobre del 1973 quando Egitto e Siria attaccarono Israele nel giorno di Kippur.

L’attacco contro Israele a 50 anni dalla guerra del Kippur

L’esercito israeliano ha inoltre affermato che “un certo numero di terroristi si sono infiltrati nel territorio israeliano”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma i video amatoriali pubblicati sui social media hanno mostrato quelli che sembravano uomini armati in uniforme all’interno della città di confine israeliana di Sderot. Nei video si sentiva il rumore degli spari, la cui autenticità non è stata immediatamente verificata. L’infiltrazione è avvenuta quando i militanti nella Striscia di Gaza hanno lanciato dozzine di razzi verso Israele sabato mattina, facendo scattare le sirene dei raid aerei in tutto il Paese e aumentando la probabilità di un nuovo round di pesanti combattimenti.

Dopo la pioggia di razzi lanciati dall’enclave palestinese in direzione di Israele e l’ “infiltrazione di terroristi in Israele da Gaza”, le forze israeliane (Idf) fanno sapere che stanno effettuando raid aerei contro obiettivi nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel.