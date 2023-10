Germania, ancora un episodio di antisemitismo: sassi contro l’ospedale ebraico di Berlino

La Germania deve fronteggiare in queste settimane due nemici che mettono in allarme le autorità: il terrorismo jihadista da un lato e l’ondata di atti di antisemitismo violento dall’altra. Si apprende oggi che vi è stato infatti un nuovo attacco contro un’istituzione ebraica in Germania: intorno alle 21 di ieri sera, ignoti hanno danneggiato con il lancio di pietre una finestra dell’ospedale ebraico a Wedding, nella capitale tedesca. A riferirne è stato un portavoce della polizia citato dalla Bild. Alcuni testimoni hanno visto diversi sospetti in azione ed hanno allertato le forze dell’ordine, rende noto il giornale, precisando che l’attacco non ha prodotto feriti.

Scholz: tolleranza zero per l’antisemitismo in Germania

“Vi deve essere tolleranza zero per l’antisemitismo in Germania”, ha assicurato il cancelliere Olaf Scholz, che ha presenziato all’inaugurazione di una sinagoga a Dessau, nella Germania orientale. La Germania “difenderà e proteggerà” le vite degli ebrei, ha detto, esprimendo la sua indignazione per la diffusione dell’antisemitismo “in tutto il mondo e, vergognosamente, anche qui in Germania”.

Bombe molotov alla sinagoga di Berlino

Lo scorso 18 ottobre una sinagoga a Berlino è stata attaccata con bombe molotov. Secondo la polizia tedesca, il tempio della comunità di Kahal Adass Jisroel nel quartiere Mitte è stato colpito con due ordigni incendiari. Il complesso nel centro di Berlino ospita una sinagoga, un asilo e un centro comunitario.

Alcuni giorni fa La Stampa ha pubblicato le dichiarazioni di un’accademica israeliana che vive in Germania dove insegna diritto comparato e internazionale all’università di Giessen, Reut Yael Paz. «Convivere con la paura sì, ci si è abituati come ebrei, accade sempre dopo ogni episodio di violenza in Medio Oriente, ma stavolta c’è un pericolo nell’aria che prima non c’era», ha raccontato. «Dopo la chiamata di Hamas al “venerdì della rabbia” contro ogni ebreo o israeliano nel mondo, ho tenuto i miei bambini a casa da scuola. Non l’avevo mai fatto prima, anche se è una scuola internazionale e il pericolo non era evidente». E ha aggiunto: «La mia babysitter tornando a casa ha trovato una stella di David disegnata sulla porta».

Livello di allerta innalzato in Germania

Il livello di allerta in Germania è stato innalzato dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. E stamane un allarme bomba ha costretto ad evacuare diversi edifici sede della Zdf, emittente pubblica tedesca, nella città di Magonza. La polizia è intervenuta con le unità cinofile dopo aver ricevuto intorno alle 8.20 l’allarme.

Al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e delle altre persone presenti sul sito nel distretto di Lerchenberg, sono stati evacuati diversi edifici, tra cui quello dove ha sede l’impianto di trasmissione e l’edificio che ospita gli uffici dell’amministrazione. Dopo le verifiche, è stato dato il cessate allarme e i circa 600 dipendenti sono potuti tornare al loro posto di lavoro.