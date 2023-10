Genova, gli “antifascisti” sfregiano la targa di Norma Cossetto e scatenano una vergognosa gazzarra (video)

Una gazzarra vergognosa quella andata in scena, ieri, a Genova, nel quartiere di Oregina, durante l’omaggio a Norma Cossetto nella giornata della inaugurazione di una targa, che era stata danneggiata per l’ennesima volta. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per individuare i responsabili che, alla vigilia della commemorazione organizzata dall’estrema destra, hanno vandalizzato l’opera ma si intuisce chi siano i responsabili. Per la terza volta in due anni la targa intitolata a Norma Cossetto era stata vandalizzata proprio alla vigilia del giorno in cui era stato organizzato un ricordo in suo onore e in cui Anpi e antifascisti avevano annunciato una “contro manifestazione pacifica” sul belvedere Da Passano di Oregina, dove la targa era stata posizionata nel febbraio 2022 ed era già stata bersaglio dei vandali che più volte l’avevano deturpata.

L’oltraggio degli antifascisti alla martire dei partigiani titini Norma Cossetto

La giovane istriana fu uccisa dai partigiani jugoslavi nel 1943 e la sua targa, deposta nel 2022, è stata collocata proprio davanti al cippo ai caduti della Resistenza a Genova. La tensione è stata generata dalla presenza da una parte dei militanti di CasaPound per la cerimonia commemorativa e dall’altra del presidio degli antifascisti, gruppi divisi da un imponente schieramento delle forze dell’ordine. Diversi i fumogeni accesi, ma senza lanci con gli antifascisti che cantavano “Oregina è antifascista” e “Via i fascisti dal quartiere”.

La scelta di collocare proprio davanti al cippo che ricorda i partigiani vittime del nazifascismo la targa in ricordo dell’esule istriana è stata ritenuta dall’Anpi provocatoria e finalizzata ad un’opera di revisionismo che tende a parificare fascisti e antifascisti nelle vicende della seconda guerra mondiale.