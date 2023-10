Fitto: “Sul Pnrr dobbiamo essere ottimisti e realisti, aspettiamo la quarta rata entro fine anno”

“Dobbiamo essere ottimisti e realisti”. Così Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, a margine del congresso dei Dottori commercialisti in corso a Torino. “Abbiamo trovato un’intesa modificando la terza rata, e modificando undici sotto obiettivi della quarta. Abbiamo incassato la terza rata e stiamo lavorando per la verifica degli obiettivi della quarta, sono fiducioso che la incasseremo entro il 31 dicembre”, aggiunge il ministro. “Abbiamo presentato una revisione completa del Pnrr, che è oggetto di un confronto con la commissione europea. Stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi della quinta rata. Mi sembra che si stia lavorando molto positivamente, e mi pare ci siano tutte le condizioni per raggiungere obiettivi molto positivi”, sottolinea. “Il tema del Pnrr, non è una sfida del Governo Meloni, ma del Paese, e dell’Europa”, conclude Fitto.

(ITALPRESS)