Fitto: il governo ha mostrato serietà e responsabilità nella gestione dei conti pubblici

“Il bilancio del governo mi sembra molto positivo su più fronti, innanzi tutto per le condizioni di partenza non semplici. Il governo ha avuto la capacità di dare risposte chiare in più direzioni. L’elemento che mi piace sottolineare è quello di un lavoro a livello internazionale da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni assolutamente efficace e positivo che ha reso credibile l’azione del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr Raffaele Fitto, rispondendo alla domanda di una giornalista che a Bari gli chiedeva, a margine dell’iniziativa di Fratelli d’Italia sul tema ‘L’Italia vincente-Un anno di risultati – Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione“, di tracciare un bilancio dell’anno di governo.

Fitto ha inoltre evidenziato “il senso di responsabilità sulla gestione dei conti pubblici con misure di intervento che hanno sempre guardato con maggiore attenzione alle categorie che avevano maggiore bisogno e soprattutto lo sforzo complessivo di riorganizzazione della macchina dello Stato che, essendo un governo di legislatura, è all’inizio”.

In più Fitto ha sottolineato che il governo “ha smentito e ha continuato a smentire critiche preconcette e precostituite che non trovano riscontro nei fatti. Per quanto mi riguarda mi piace sottolineare il lavoro che stiamo facendo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dove il nostro governo sta raggiungendo risultati sempre più chiari e migliori con l’ulteriore contributo che è quello di aver riorganizzato un piano che aveva delle enormi criticità”.

Infine rispondendo a un’altra domanda ha spiegato che non cambierebbe nulla di questo anno: “sicuramente avremmo potuto fare meglio qualcosa perché solo chi non fa non può comprendere questo”, ha precisato. “Lavoriamo con senso di serietà e responsabilità con una squadra compatta intorno al presidente del consiglio e con una prospettiva che rappresenta la nostra grande ambizione: quella di cambiare positivamente questo Paese”.