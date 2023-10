Firenze, 91enne preso a calci e pugni da uno straniero tra l’indifferenza dei passanti

Gianpaolo Matteuzzi, 91 anni, è stato picchiato in strada durante una rapina in pieno centro a Firenze. Un’aggressione brutale, schiaffì, pugni, strattoni, come ha raccontato il Corriere Fiorentino. Era il 6 ottobre. A lasciare sconcertati è stata l’indifferenza generale delle persone che hanno assistito alla scena. Un ragazzo sui trenta anni ha avvicinato il 91enne, lo ha afferrato per le spalle e ha cominciato a spintonarlo. Poi sono caduti a terra. «Molto furbescamente si è mosso senza fretta. Solo quando è arrivato all’angolo con via della Scala, ha iniziato a correre. C’era gente per strada, ma nessuno mi ha aiutato», dice Matteuzzi. Nel filmato delle telecamere messo a disposizione da un hotel e da un ristoratore lungo la via l’uomo chiede aiuto e dice che gli hanno rubato l’orologio, ma nessuno interviene.

“Firenze è cambiata”: l’amarezza del 91enne aggredito dallo straniero

Una coppia si ferma con stupore a guardare il pensionato e poi prosegue la passeggiata. La stessa cosa la fanno un ragazzo con uno zaino e una signora con un trolley. Un giovane segue con lo sguardo Matteuzzi ma continua a parlare al telefono. Il 10 ottobre giunge almeno una buona notizia. «La mattina con una telefonata mi convocano in Questura. E lì ho ritrovato l’orologio: era finito ad Arezzo: la squadra mobile ha risolo il caso in tre giorni. Ma c’è qualcosa che mi turba: non riesco a rassegnarmi all’idea che Firenze sia cambiata. Ciò che colpisce è l’indifferenza della gente. Rivedo la scena dell’altro giorno come fosse un film. Nessuno è intervenuto», esclama l’uomo al Corriere. «Che amarezza», commenta.

Il video del Corriere fiorentino: “Nessuno mi ha aiutato”

Dopo l’increscioso episodio – non dimentichiamo la veneranda età dell’uomo- ha tempo per la gratitudine: «Sono immensamente riconoscente al commissario Bruno Toma per aver ritrovato l’orologio: era finito già ad Arezzo — dice Matteuzzi — .per me ha un valore affettivo e rappresenta un pezzo delle mia vita lavorativa: è un dono della famiglia Agnelli per i 30 anni da dirigente in Fiat». L’aggressore è uno straniero e a riprendere la scena è il sistema di videosorveglianza di un albergo puntato su via degli Orti Oricellari. Il cuoco di un ristorante ha chiamato il 112. L’uomo era in pessimo stato. Solo il suo fisico – è stato campione italiano dei centro metri del lontano 1954, lo ha “protetto” da effetti rovinosi. Il suo dolore non sono le ferite e i lividi, quanto vedere Firenze cambiata e l’indifferenza delle persone. Non solo Firenze. E’ lungo l’elenco dove il problema di sicurezza è ai massimi livelli nonostante molti sindaci neghino l’emergenza. Nelle grandi città c’è un aumento dei crimini da strada e i responsabili sono per la maggior parte stranieri, spesso irregolari sul nostro territorio.