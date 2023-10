Finkielkraut: l’islamo-gauchisme sta infettando l’Occidente. Il Papa? Una catastrofe per l’Europa

Alain Finkielkraut,

Il filosofo francese figlio di ebrei polacchi sopravvissuti all’Olocausto, commenta con La Stampa il clima che si sta vivendo in Francia dopo l’attacco al liceo di Arras in cui è morto un docente, ucciso a coltellate da un estremista islamico ceceno. E esorta i musulmani moderati a far sentire la loro voce, finora assente.

«Stiamo assistendo – dice Finkielkraut – allo spirito e alla messa in atto dei pogrom condotti da Hamas sotto forma di guerriglia urbana e al modo in cui si installano sul nostro continente. Gli ebrei di Israele e quelli della diaspora sono sulla stessa barca, uniti da un destino comune. Nessuno poteva immaginare una simile situazione, ma c’è un nuovo antisemitismo in marcia, che non ha nulla a che vedere con il nazismo e si presenta sotto le vesti dell’antirazzismo».



Riguardo al coinvolgimento di civili per le bombe di Israele su Gaza, il filosofo francese sottolinea che “i bombardamenti effettuati dall’Occidente per distruggere l’Isis hanno fatto molti più danni rispetto a quelli mirati di Israele. In quel caso, però, nessuno ha urlato allo scandalo”. E’ ormai sotto gli occhi di tutti, dunque, “quello che in Francia è chiamato islamo-gauchisme, termine utilizzato per indicare una parte della sinistra che vede nei musulmani dei dominati in rivolta contro un occidente dominatore e colonialista”.



Molto dure, infine, le parole di Finkielkraut su Papa Francesco: «Sono sbalordito dalle posizioni del Pontefice, che non si preoccupa dell’Europa e in nome dell’ospitalità incondizionata approva la scomparsa programmata della civilizzazione europea. Fa esattamente il contrario dei suoi predecessori: Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Non ha mai condannato come si deve l’invasione russa dell’Ucraina e non ha mai nemmeno voluto prendere in considerazione la realtà della violenza islamista. Per me Papa Francesco è ormai totalmente screditato e rappresenta una catastrofe per la Chiesa e per l’Europa».