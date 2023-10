Fedez dimesso dall’ospedale: “Devo riposare, ma sto bene”. Poi la foto social di rito con tutta la famiglia

Mano nella mano con la moglie Chiara Ferragni e accompagnato dallo staff, Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dov’era ricoverato da giovedì 28 settembre nel reparto di chirurgia d’urgenza e oncologica, diretto da Marco Antonio Zappa. L’artista è stato curato per un’emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento domenica 1 ottobre.

Fedez dimesso dall’ospedale: “Ho bisogno di riposo, ma sto bene”

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattuttto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui”, ha detto Fedez, lasciando l’ospedale. “Sto bene”, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano quali fossero le sue condizioni. “Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma – ha ribadito – sto bene, vi ringrazio”. Poi salendo a bordo del suo van, ha voluto rivolgere un ringraziamento esplicito e diretto alla Ferragni: “Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina”.

L’annuncio social delle dimissioni: “Finalmente a casa” e foto di rito

Poco dopo è arrivato anche l’annuncio social: “Finalmente a casa”, ha scritto il cantante sui propri canali, postando una foto delle mani di tutta la famiglia riunita, compresa la zampa del golden retriever Paloma. Tra le foto postate anche una di un disegno del figlio Leo con scritto “bentornato papino”. Mente Chiara Ferragni, sempre su Instagram, ha ringraziato i follower per il sostegno dei giorni passati: “Grazie di tutto l’affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia”. Fedez è rimasto ricoverato per una settima, durante la quale si sono alternati apprensione e ottimismo. Ieri era arrivata la conferma che il peggio era passato, unita alla speranza che – se il miglioramento si stabilizzerà, mantenendosi anche nelle prossime settimane – Fedez possa fare ritorno al tavolo dei giudici per la fase live di X Factor, al via il 26 ottobre.