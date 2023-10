Fabrizio Corona annuncia una nuova calciopoli: “Farò i nomi dei giocatori che scommettono”

“Su Telegram ho pubblicato tutta l’inchiesta legata a Nicolo’ Fagioli. Oggi alle ore 16 faccio i nomi di due calciatori, i più importanti della Serie A che giocano in Nazionale, sul sito Dillinger News, e pubblico le prime prove su Telegram alle ore 18, entro un mese scoperchio tutta l’inchiesta. Ho una inchiesta che se viene ragionata veramente deve fermare tutto il calcio italiano”. Lo ha annunciato Fabrizio Corona all’Adnkronos, dopo l’inchiesta che ha colpito il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli.

Calciopoli, da Fagioli agli scoop di Corona sui giocatori che scommettono

“E’ come tangentopoli, vallettopoli, calciopoli. Ai calciatori è vietato scommettere sul calcio. La maggior parte scommette online, il problema è che il nome che farò oggi scommetteva sulle proprie partite, ma non mentre giocava. C’è differenza tra vendersi le partite e scommettere sulle partite. Qui alla base c’è una malattia, che è la ludopatia, che ha colpito una serie di ragazzi giovani, famosissimi, che guadagnano milioni e che perdono, per avere adrenalina, il loro tempo a scommettere”, ha aggiunto Corona.

Ieri, intanto, è arrivata l’ammissione del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli: «Sì, ho scommesso di calcio», ha detto davanti agli investigatori di Torino che indagano su una rete che organizza puntate clandestine sul web. I suoi legali hanno scelto la linea della collaborazione.

Nella nostra qualità di legali di Nicolò Fagioli – sottolineano gli avvocati Luca Ferrari, dello studio legale Withers, e Armando Simbari – “in riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale”.