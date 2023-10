Evento per Hamas a Milano, Scurria (Tfi): “Chiediamo lumi al Viminale, sarebbe gravissimo”

Fare luce sulla manifestazione a sostegno di Hamas che si preannuncia a Milano, dopo gli inni e gli slogan nelle scuole che inneggiano alle stragi e festeggiano la morte dei civili israeliani. “Come Transatlantic friends of Israel (Tfi), gruppo interparlamentare volto a difendere la sicurezza e l’esistenza dello Stato di Israele, abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi, sia alla Camera che al Senato, su un’iniziativa pubblica organizzata da tale associazione, prevista per il prossimo 29 ottobre a Milano. Che rischia di fatto di essere una manifestazione a sostegno di Hamas”. Lo annuncia il presidente del Tfi, Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia, insieme ai vicepresidenti Bergamini, Carè, Cesa, Gruppioni e Matone.

Eventi per Hamas, Tfi interroga Piantedosi

La notizia, se confermata, è di estrema gravità. “Da come narrano fonti giornalistiche, secondo l’intelligence israeliana, l’architetto Mohammad Hannoun, fondatore dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, già in passato oggetto di accese controversie, sta raccogliendo soldi per scopi che all’apparenza sembrano nobili. Ma che – spiegano i parlamentari di Transatlantic friends of Israel – in realtà vengono girati alle strutture militari di Hamas, per armare le cellule, che proprio in questi giorni hanno attaccato Israele causando centinaia di morti”.

Gli obiettivi del filopalestinese Hannoun

Nessun dubbio sugli scopi nascosti dell’architetto ‘amico del popolo palestinese‘, molto coccolato dai 5Stelle nostrani. “Il ministro della Difesa israeliano ha fatto richiesta di sequestrare circa un milione di euro, della suddetta associazione, almeno per la metà depositati su conti italiani e non solo, dalla Germania agli Stati Uniti. Che all’apparenza avevano uno scopo umanitario, ma che in realtà vengono utilizzati per sostenere il terrorismo”.

No a manifestazioni pro terrorismo

Con l’interrogazione al Viminale – conclude la nota del senatore Scurria – si vuole far chiarezza su eventuali iniziative che vengono poste in essere in questi giorni in cui Israele è oggetto di attacco da parte di Hamas. Per evitare che si svolgano attività di qualunque genere che possano sostenere le attività terroristiche di chi sta causando paura e morte in Israele. E di altre probabili organizzazioni dell’estremismo islamico”.