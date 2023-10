Emma Bonino: “Sono guarita dal tumore”. Tra gli auguri social, anche quelli di Meloni: “Lieta di sentirlo”

“Vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore“. Ad annunciarlo è stata Emma Bonino, che rese pubblico di essere stata colpita dalla malattia nel 2015. “Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”, ha chiarito la leader di +Europa, ospite della puntata di martedì di Belve, della quale la redazione ha fornito alcune anticipazioni.

Emma Bonino annuncia di essere guarita dal tumore. Gli auguri di Meloni

La notizia della guarigione è presto rimbalzata sui social e su X in particolare, dove a Bonino sono arrivate numerose testimonianze di affetto e vicinanza. “Sono lieta di apprendere la notizia della guarigione di Emma Bonino dal tumore a un polmone. Auguri a lei e un pensiero speciale a tutti coloro che stanno affrontando una battaglia contro la malattia”, ha scritto il premier Giorgia Meloni.

La lunga battaglia contro la malattia, senza mai indietreggiare

Bonino, 75 anni lo scorso marzo, annunciò di essere stata colpita da un tumore al polmone nel febbraio 2015, chiarendo che non aveva alcuna intenzione di “interrompere le mie attività perché da una passione politica non ci si può dimettere. Però è chiaro – disse all’epoca – che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche cui è necessario dare in questo momento una priorità assoluta, cosa non facile anche per me”. Bonino annunciò che il tumore era sparito anche nella primavera inoltrata dello stesso anno in cui lo scoprì, ma successivamente fu comunque costretta a proseguire le cure. Negli anni comunque ha tenuto fede a quell’impegno iniziale, restando sulla scena politica e non mollando mai anche dal punto di vista medico. Ora, finalmente, la “bella notizia”.