Donna-tavolino a Verona: la vice del sindaco Tommasi prima partecipa, poi s’indigna con gli organizzatori

È polemica sul ricevimento organizzato a Verona dai vertici del Consorzio Zai per festeggiare il 75esimo compleanno dell’ente. Tra l’uomo farfalla e l’uomo d’acciaio – riporta la stampa locale – è spuntata infatti anche la donna-tavolino, che ha suscitato la forte critica della vicesindaca e assessora alla Parità di genere Barbara Bissoli.

La donna-tavolino di Verona diventa un caso politico

Un episodio che richiama alla mente la modella in bikini ricoperta di cioccolato su un vassoio nel buffet di ferragosto in un noto hotel di Golfo Aranci. Presente alla cena con il sindaco Damiano Tommasi e la giunta, Bissoli ha inviato una lettera al presidente del Consorzio Zai, Matteo Gasparato (già esponente di Forza Italia) chiedendogli un incontro per alcune «situazioni giudicate irrispettose” nel format della cena, come quelle di “alcune ragazze indossavano una mise che fungeva da tavolino sulla quale gli ospiti appoggiavano i calici».

«Un’oggettivazione della donna – ha sottolineato l’assessore – che alimenta una cultura misogina e patriarcale che, con grande impegno, stiamo cercando di eliminare. Una scena irrispettosa alla quale ci auguriamo di non dover più assistere. È nostra intenzione istituire un codice di condotta per gli enti collegati al Comune, nella direzione di tutelare la dignità di tutte e tutti, nonché di promuovere la cultura del rispetto e la parità di genere, soprattutto dove è messa a rischio da scelte inadeguate».

I tavoli viventi indignano la vicesindaca della giunta Tommasi

In realtà, quella della donna-tavolino (ma anche dell’uomo-tavolino), al di là del dubbio gusto, è una pratica (che non scandalizza nessuno) in voga in mezzo mondo da anni. Ci sono addirittura delle organizzazioni specializzate, dalla Spagna al Regno Unito che pubblicizzano le loro campagne. «I nostri performer da tavolo – si legge in una campagna promozionale di un sito specializzato – offrono un tocco indimenticabile al tuo evento, che si tratti di offrire drink alla porta o dolci e prelibatezze durante la festa. Posiziona questi performer ovunque nel tuo locale o durante il tuo evento e sicuramente attireranno l’attenzione e creeranno uno spettacolo reale». Insomma, un po’ come i pupazzi di Disneyland o i famosi uomini sandiwch delle campagne pubblicitarie. L’indignazione della vicesindaca scaligera stavolta sembra davvero eccessiva.