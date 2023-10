De Girolamo pronta al debutto su Rai3: ospite d’onore sarà il marito dem Francesco Boccia?

Avanti Popolo, il nuovo people-show condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3 ogni martedì, ospiterà probabilmente al debutto, domani in prima serata, un faccia a faccia tra la conduttrice e il marito Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Partito Democratico. A meno di rivoluzioni di scaletta dovute all’attualità, a quanto apprende l’Adnkronos, la coppia si racconterà per la prima volta in tv, in un confronto brillante, senza esclusione di colpi ironici.

Sicuramente ci sarà uno spazio dedicato alla tragica guerra scoppiata tra Israele e Hamas, con collegamenti in diretta e ospiti in studio. Centrali anche i temi che riguardano i giovani, il loro rapporto con il sesso, il porno sul web e l’abolizione del libero accesso ai minori, la violenza. Si parlerà anche di reddito di cittadinanza: il pubblico in studio sarà favorevole o contrario alla sua abolizione?

In studio Stefania Loizzi, la donna che ha avuto il coraggio di denunciare il cosiddetto “netturbino”, l’uomo che l’avrebbe drogata e violentata, in un’intervista esclusiva. Fra gli ospiti il direttore del Fatto.it Peter Gomez, i giornalisti Antonello Piroso e Fulvio Abbate, il cantautore Maldestro, l’attrice pornostar Malena e l’esponente di Pro Vita e Famiglia Maria Rachele Ruiu.

Ma protagonista indiscusso della trasmissione sarà il ‘popolo’ del titolo, rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo.

In una società liquida come quella in cui viviamo oggi, dove il dibattito sui temi che segnano la nostra contemporaneità si svolge spesso e volentieri in un luogo virtuale come i social media, “Avanti Popolo” riporta la discussione in un luogo reale, attraverso l’incontro e lo scontro diretto, in un confronto aperto e costruttivo su questioni divisive, argomenti e notizie di attualità politica, sociale ed economica del nostro Paese. Compito della De Girolamo è quello di ascoltare in maniera imparziale cercando di mediare tra le tante voci, tentando ove possibile di trovare un punto di convergenza. Non mancheranno momenti in cui il popolo-pubblico potrà confrontarsi e rivolgersi direttamente ai rappresentanti della politica e delle istituzioni, che saranno invitati a partecipare per esprimere la propria posizione sulle questioni affrontate, ma soprattutto per rispondere alle domande della gente.

A fare da contrappunto al dibattito in studio, i servizi filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia, attraverso i quali si cercherà di approfondire e sviscerare i temi al centro della discussione, insieme a materiali presenti sul web e sui social, strumenti attraverso i quali anche il pubblico da casa sarà invitato ad esprimersi attraverso il profilo Instagram @avantipopolorai #avantipopolo.