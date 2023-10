De Corato: “Ci mancavano solo gli spot cinematografici di Sala, pensi a lavorare” (video)

“Ci mancavano solo gli spot cinematografici di Beppe Sala. Il sindaco si renderà infatti protagonista nelle prossime settimane, assieme a Claudio Santamaria, di un videoclip dei Club Dogo. In cui Milano viene paragonata a Gotham City”. Così in una nota tra sorpresa e indignazione Riccardo De Corato, parlamentare di Fratelli d’Italia già vicesindaco di Milano.

Beppe Sala nel videoclip dei Club Dogo

“Prendo atto, con rammarico – prosegue il deputato – che il sindaco, che non ha tempo di occuparsi di sicurezza e del contrasto a criminalità e delinquenza, si fa riprendere su un tetto di un grattacielo milanese e recita una parte in un videoclip”.

De Corato: pensi a lavorare per Milano

Pensi a lavorare, piuttosto, è il consiglio di De Corato. “Sala, che non sta facendo nulla per la sicurezza, facendo classificare la città di Milano, secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, come quella più pericolosa d’Italia, decide persino di darsi alla recitazione con noti rapper milanesi. Il sindaco ha capito del proprio fallimento in ambito di sicurezza e si è affidato a Gabrielli. Nel frattempo, però, in città continuano ad affrontarsi bande di stranieri, come avvenuto ieri nella periferia nord. È intollerabile andare avanti così”.

Basta guardare il videoclip per trovare conferma alle parole dell’ex vicesindaco della città della Madunina. Nel trailer per il lancio del nuovo album del Club Dogo, storico gruppo rap milanese, Beppe Sala si esibisce in un dialogo ispirato, pose alla Marlon Brando, con l’attore Claudio Santamaria. Sponsor della band composta da Gué, Jake La Furia e Don Joe che torna in grande stile a dieci anni di distanza dall’ultimo album, il sindaco di Milano si atteggia a star cinematografia sullo sfondo noir di una Milano notturna che sembra Gotham City.