Corona ne spara un’altra: Lorenzo Pellegrini denunciato per stalking. Il calciatore lo querela

Fabrizio corona ne spara un’altra, stavolta mette in mezzo Lorenzo Pellegrini, capitano della AS Roma e pilastro del centrocampo della Nazionale. “Tre denunce per stalking: una a Parma, una ad Avezzano e una a Roma nei confronti del calciatore della Roma e della nazionale italiana Lorenzo Pellegrini. Tutte fatte dalla stessa persona, una giovane escort rumena A.G.”. Lo rivela il sito dillingernews.it, secondo cui si tratta di “una storia che dura da mesi”. Il sito spiega inoltre che “a presentarle, in un periodo che va da aprile 2023 ad oggi, è stato uno studio legale della Capitale; al quale la ragazza si è rivolta per cercare di porre fine a quello che, secondo i denuncianti, sarebbe un comportamento che va ben oltre i limiti della legge. Nelle segnalazioni fatte alla polizia ci sarebbe anche la richiesta di approfondire eventuali altri reati che potrebbero essere riscontrati dagli inquirenti in fase di indagini”, aggiunge il sito.

Lorenzo Pellegrini querela Corona: “Notizie inventate”

Immediata la smentita del calciatore che parla di “notizie inventate” e annuncia di aver dato mandato ai suoi legali per essere tutelato. “Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l‘articolo pubblicato su un canale instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia”. Queste le parole con cui il giocatore su Instagram smentisce le indiscrezioni apparse sui social e sul sito dillingernews.

Lorenzo Pellegrini è il terzo giocatore della Roma accusato da Corona

“Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio – ha aggiunto Pellegrini- . Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene”. E’ il terzo calciatore della Roma preso di mira da Corona nelle ultime settimane per la questione delle scommesse. Anche Nicola Zalewski sporgerà denuncia nei confronti di «tutti quelli coloro che hanno leso il nome, l’immagine e la reputazione» del calciatore giallorosso, dicono i suoi legali. Stesso discorso per il Faraone, Stephan El Shaarawy: “Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante. E, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative“.