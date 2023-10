Controffensiva di Israele a Gaza: colpiti oltre 500 obiettivi di Hamas (video)

Le Forze della difesa israeliana hanno colpito nella notte oltre 500 obiettivi nella Striscia di Gaza e i bombardamenti stanno continuando ora. Lo rende noto l’esercito israeliano, spiegando che ”obiettivo è quello di distruggere le capacità del gruppo terroristico di Hamas”.

Tra gli obiettivi colpiti nelle ultime ore ci sono diversi posti di comando, tra cui otto strutture di Hamas e della Jihad islamica palestinese, diversi grattacieli che ospitano materiale di Hamas e tre tunnel nell’area di Beit Hanoun, nel nord di Gaza. In particolare è stato colpito un edificio che ospita agenti di Hamas, un centro di comando utilizzato da un alto funzionario delle forze navali di Hamas, una ”risorsa operativa utilizzata da Hamas” situata all’interno di una moschea a Jabaliya e una risorsa utilizzata dal gruppo terroristico per l’intelligence.

Israele: sarà un’operazione più lunga del previsto

A 48 ore dall’attacco lanciato da Hamas, in sei insediamenti del sud di Israele al confine con la Striscia di Gaza sono ancora in corso combattimenti tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i miliziani. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. I combattimenti sono in corso a Be’eri, Kfar Aza, Nirim e Alumim, ha precisato Hagari. Alcuni terroristi impegnati negli scontri si trovavano in Israele dopo l’attacco preliminare di sabato, mentre altri hanno attraversato il confine negli ultimi due giorni.

“Stiamo ancora combattendo. Sette-otto luoghi aperti intorno a Gaza dove abbiamo ancora guerrieri che combattono i terroristi”, ha detto il tenente colonnello Richard Hecht. “Ci sta prendendo piu’ tempo di quanto ci aspettassimo … Stamattina pensavamo che saremmo stati in una posizione migliore”. E’ anche possibile che i combattenti di Hamas stiano ancora attraversando Israele da Gaza, ha detto, aggiungendo che gli attacchi aerei israeliani stanno prendendo di mira luoghi in cui i militanti si stanno radunando per attraversare il confine.

“In territorio israeliano entrati mille terroristi assetati di sangue”

Durante la notte circa 70 terroristi di Hamas hanno varcato il confine tra Israele e la Striscia di Gaza e si sono infiltrati a Be’eri. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. La maggior parte di questi miliziani sono stati uccisi in battaglia con le truppe dell’Idf, ma altri sono ancora nascosti nelle case del kibbutz, ha precisato.

“I combattimenti sono ancora in corso nel Sud di Israele, terroristi sono ancora nel Paese, sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, sono andati casa per casa, edificio per edificio per massacrare civili e militari israeliani. Sfortunatamente la cifra astronomica di 700 israeliani uccisi è destinata a non restare tale. Mai nella storia di Israele ci sono state tante vittime per un solo attacco”, lo ha detto nella notte un portavoce delle Forze di Difesa israeliane pubblicando un video su X.

I morti a Gaza per gli attacchi di Israele sono invece arrivati a 436 con 2.270 feriti. Questo il nuovo bilancio reso noto dal ministero della sanità della Striscia.