Colpo di scena: spuntano nuove immagini della Apostolico nel gruppo anti-carabinieri (video)

Sarebbe un carabiniere l’autore del video girato nel 2018 nel porto di Catania che ritrae la giudice Iolanda Apostolico durante una manifestazione. Sarebbe stato lo stesso militare a riferirlo ai suoi superiori precisando però che il video non è stato allegato ad atti interni o a informative inviate all’autorità giudiziaria ma è stato condiviso solo recentemente con un limitato numero di persone. I superiori del carabiniere hanno informato l’autorità giudiziaria di Catania. Cade, dunque, l’ipotesi di dossieraggi interni di servizi segreti o di atti trapelati dalle carte giudiziarie a beneficio di Salvini.

Un nuovo video realizzato da un cameraman documenta la Apostolico che accusa la polizia

Ma intanto spunta un nuovo video della giudice di Catania Iolanda Apostolico alla manifestazione per i migranti nel 2018 a Catania nel quale la giudice si unisce agli insulti contro gli agenti. Il video è stato girato da un operatore di Lapresse. Nel filmato, che dura circa 50 secondi si vedono alcune persone, tra cui la giudice, che parlano con i poliziotti mentre altri manifestanti urlano. “Il video – dice la Lega – è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell’ordine”. Immagini in cui “la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili”.

Le accuse di Fratelli d’Italia al giudice pro migranti

“Il video diffuso dall’agenzia di stampa LaPresse dimostra in modo inequivocabile che il giudice Apostolico è indifendibile. Qui non si tratta di essere contro la Magistratura ma proprio di voler tutelare i giudici da chi, al loro interno, viola le regole deontologiche della loro professione”, dichiara il vicepresidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.

“Non si tratta più di chiederne le dimissioni o meno né della natura del video quanto piuttosto del suo contenuto. Vi è dunque la necessità di salvaguardare la categoria dei giudici da parte di chi ne infanga il buon nome”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

