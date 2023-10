Chi sono i due egiziani dell’Isis arrestati a Milano. Minacce alla Meloni e proselitismo online

Sono indagati per “essersi associati all’organizzazione terroristica internazionale comunemente nota come Stato Islamico“ i due egiziani arrestati all’alba a Milano. Al blitz antiterrorismo internazionale hanno partecipato la questura di Milano e il compartimento della polizia postale Umbria – sezione cyberterrorismo, coordinata dalla procura di Milano. In una nota il procuratore, Marcello Viola, parla di “gravità” e di “l’elevato allarme sociale”. Erano “estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell’Isis” i due egiziani arrestati. I due – si legge in una nota del procuratore – si sarebbero messi “a disposizione dell’organizzazione terroristica, finanziando ’cause di sostegno'” a Isis: a cui “avrebbero prestato giuramento di appartenenza e di fedeltà”.

Egiziani arrestati appartenenti all’Isis: minacce alla Meloni

Minacciavano online importanti rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Minacce che – a quanto si apprende – erano contenute in estesi commenti che i due lasciavano a corredo di post, anche violenti, pubblicati su chat Whatsapp, Telegram e Facebook. L’operazione – da quanto appreso – non ha alcun collegamento con l’attentato di lunedì sera a Bruxelles né con il recente arresto dello scorso sabato. a Milano, di un 33enne egiziano responsabile di un’aggressione a mani nude a tre passanti in viale Monza, impugnando una copia del Corano mentre proferiva frasi come «Allah è grande».

Un’operazione che viene da lontano: era stata aperta da due anni, nel 2021, l’indagine della procura di Milano che ha portato all’arresto di due egiziani ritenuti membri dell’Isis. I due – a quanto si apprende – non sarebbero stati pronti a passare all’azione: dalle indagini, infatti, non sarebbero emerse evidenze della preparazione di un attentato in Italia. L’attività era online: sui gruppi Whatsapp, Facebook e Telegram i due lasciavano estesi commenti, in cui rimarcavano la loro fedeltà a Isis e minacciavano l’Occidente e, in particolare, le istituzioni italiane. Sempre online i due raccoglievano fondi, che poi inviavano in Medio Oriente – in Yemen, Siria e anche Palestina – a donne rimaste vedove di miliziani.

Chi sono i due egiziani arrestati

Le indagini, condotte dall’antiterrorismo internazionale della questura di Milano e del compartimento della polizia postale Umbria – a quanto si apprende – sono nate da un monitoraggio di dati open source (Osint) su siti e piattaforme social. Da lì gli inquirenti sono giunti agli arrestati di oggi: due egiziani sui 40-50 anni, residenti nell’hinterland milanese e impiegati nel settore delle pulizie: uno come addetto, l’altro come titolare di un’impresa adesso chiusa. Sarebbe stato uno dei due a indottrinare l’altro. Il video del giuramento di fedeltà a Isis è stato ritrovato nel corso di una perquisizione.